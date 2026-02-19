Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Fostul preşedinte al Coreei de Sud, condamnat la închisoare pe viaţă după ce a impus legea marţială în ţară

Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat la închisoare pe viaţă, joi, în procesul principal cu privire la legea marţială pe care a decretat-o în decembrie 2024, într-o lovitură în forţă bruscă, dar scurtă.

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 09:45
Fostul preşedinte al Coreei de Sud, condamnat la închisoare pe viaţă după ce a impus legea marţială în ţară Fostul preşedinte al Coreei de Sud, condamnat la închisoare pe viaţă după ce a impus legea marţială în ţară - Hepta

Judecătorii de la tribunalul central al distructului Seul aveau de ales între pedeapsa cu moartea, cerută de către parchet, şi închisoarea pe viaţă, singura alternativă prevăzută de lege pentru pedepsirea insurecţiei, o infracţune penală, relatează AP.

Nicio execuţie nu a mai avut loc în Coreea de Sud din 1997, însă zeci de condamnaţi aştepată pe culoarul morţii.

În seara de 3 decembrie 2024, fostul preşedinte conservator a invocat ameninţarea unor "forţe ostile statului" şi a declarat legea marţială pe neaşteptate la televizor, în timp ce armata se desfăşura pentru a încercui Parlamentul şi a-l reduce la tăcere.

Articolul continuă după reclamă

Suspendarea regimului civil a durat doar şase ore.

În timpul nopţii, unii deputaţi au reuşit să se fofileze în Parlament sărind gardul, suficienţi cât să contracareze planurile lui Yoon Suk Yeol.

Această tentativă a reaprins amintirea dureroasă a dictaturilor într-o societate care s-a obişnuit cu stabilitatea democratică, a zguduit pieţele, a siderat străinătatea şi a provocat o profundă criză politică internă.

Yoon Suk Yeol a fost, pe rând, suspendat din funcţie de Parlament, a fost arestat, după o a doua încercare a autorităţilor, a fost suspendat în aprilie, iar apoi rivalul său, Lee Jae Myung, a fost ales în iunie în alegeri prezidenţiale anticipate.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

coreea de sud regim totalitarism democratie lege martiala
Înapoi la Homepage
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii
Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Ştiri externe » Fostul preşedinte al Coreei de Sud, condamnat la închisoare pe viaţă după ce a impus legea marţială în ţară