Imaginile de mai sus au făcut înconjurul internetului şi au fost dezbătute pe larg pe site-urile de profil. Camerele de supraveghere de la o fabrică din China au surprins momentul în care robotul umanoid scapă se sub control şi pare că vrea să atace doi oameni. Cei doi scapă nevătămaţi, datorită unui cablu de siguranţă. În timp ce adepţii teoriilor conspiraţiei se tem că robotul, dotat cu inteligenţă artificială, ar fi prins conştiinţă şi ar fi acţionat din proprie iniţiativă, specialiştii au însă o explicaţie mai plauzibilă.

Experţii sunt de părere că umanoidului îi lipseau nişte elemente esenţiale de siguranţă

"Nu este vorba despre un atac asupra unui om, ci doar faptul că robotul încerca să îşi găsească o poziţie de echilibru", a declarat Dan Sergiu Stan, inginer. Experţii sunt de părere că umanoidului îi lipseau nişte elemente esenţiale de siguranţă. Un incident similar, devenit şi acesta viral, a avut loc la un festival Tech din China. Acolo o femeie a fost la un pas să fie rănită de un robot. Şi aici de vină ar fi fost tot o eroare umană. Explicaţia pentru care roboţii umanoizi dau tot mai des erori este simplă: oamenii nu le mai acordă timp suficient.

Vezi și

"Noi asistăm, cel puţin în domeniul AI, la o evoluţie exponenţială. Noi practic nu avem capacitatea, timpul necesar pentrua a face toate testele care ar trebui să fie făcute. Şi atunci ajungem in situatia in care opoate un senzor, poate o componentă software, nefiind testată suficient, generează astfel de efecte", a declarat Ovidiu Schipor, profesor universitar Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. Senzaţia generală că tehnologia scapă de sub control este amplificată şi de faptul că oamenii nu pot explica modul în care Inteligenţa Artificială "gândeşte".

"De multe ori, noi nu ştim de ce un sistem de inteligenta articifială a ajuns la o anumită concluzie. Explicabilitatea este una dintre cele mai spinoase probleme cu care noi ne confruntăm la ora actuală", a declarat Ovidiu Schipor, profesor universitar Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. Un exemplu grăitor în acest sens este răspunsul unui umanoid la un congres internaţional din luna martie a acestui an. Întrebat dacă roboţii vor înlocui oamenii la job, robotul a dat un răspuns surprinzător. Dialogul a continuat, iar robotul a concluzionat că probabil ar fi mai bun la job ca un om. Întrebat dacă va prelua controlul lumii, umanoidul a spun că nu-i interesat să răspundă. Pentru a ne fi de folos, sistemele AI au nevoie totuşi de limite şi restricţii clare. Altfel, "etica" lor s-ar putea să nu coincidă cu a noastră.

"Să presupunem că avem un service auto şi aveţi un angajat care este robot. Şi îi spui du-te şi repară maşina cu numărul de înmatriculare. El se duce şi vede că masina aceea e dificil de reparat, poate nu poate să o repare. Şi atunci, ce o sa faca? Ar putea să ia plăcuta de inmatriculare, să o pună pe alta masina, să repare acea masină, si sa spună: am reparat!", a declarat Ovidiu Schipor, profesor universitar Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. Chiar şi aşa, Inteligenţa Artificială ne e de mare ajutor. Un sondaj realizat de o platformă de angajari anul trecut arăta că unul din trei angajaţi foloseşte regulat inteligenţa artificială la job.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că era necesară schimbarea Guvernului înainte de turul al doilea al alegerilor prezidenţiale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰