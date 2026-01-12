Britanicii vor să dezvolte pentru Ucraina rachete balistice tactice care pot lovi Moscova. Ce este Nightfall?

Guvernul britanic va dezvolta rachete balistice tactice pentru a le furniza Ucrainei, ca sprijin în apărarea împotriva mașinăriei de război a lui Putin, a anunțat duminică Ministerul Apărării de la Londra. Noua rachetă balistică ar putea transporta un focos de 200 kg și ar avea o rază de acțiune de peste 500 de kilometri. Aceasta va oferi Ucrainei o capacitate extinsă de atacuri la distanță, menită să contracareze agresiunea Rusiei. Proiectul urmărește, totodată, să stimuleze industria britanică de apărare, sprijinind inovația și dezvoltarea, și va consolida sprijinul acordat Ucrainei și în anul 2026.

Guvernul britanic a anunțat duminică, 11 ianuarie, că va dezvolta pentru Ucraina o nouă rachetă balistică tactică, pentru a sprijini eforturile țării în războiul cu Rusia. În cadrul proiectului denumit Nightfall, guvernul britanic a declarat că a lansat o competiție pentru dezvoltarea rapidă a unor rachete balistice lansate de la sol, capabile să transporte un focos de 200 kg pe o distanță de peste 500 km.

Londra: În loc să negocieze pacea la modul serios, Putin escaladează războiul său ilegal

Proiectul prevede o rată de producție de 10 sisteme pe lună și un cost maxim de 800.000 de lire sterline pe rachetă (n.r. peste 930.000 de euro). Nightfall este conceput pentru a oferi Ucrainei o opțiune puternică și rentabilă de atac la distanță, cu restricții minime de export, a transmis guvernul de la Londra.

Proiectul consolidează angajamentul ferm al Marii Britanii față de Ucraina, în special prin sprijinirea capabilităților de atac la distanță, inclusiv prin oferirea a mii de drone de atac unidirecțional, mai transmite Londra. Rachetele Nightfall ar urma să fie lansate rapid de pe vehicule și, datorită razei lor de acțiune, vor putea atinge inclusiv Moscova de pe teritoriul Ucrainei.

Trei echipe au primit fiecare un contract în valoare de 9 milioane de lire sterline pentru a proiecta, dezvolta și livra primele trei rachete în decurs de 12 luni, pentru teste. Deși proiectul vizează în primul rând sprijinirea Ucrainei, el va contribui și la dezvoltarea viitoarelor capabilități de atac la distanță ale armatei britanice. Detaliile tehnice ale proiectului au fost comunicate pe 19 decembrie 2025 companiilor de apărare care au semnat acordurile necesare de confidențialitate și securitate. Termenul limită pentru trimiterea propunerilor este 9 februarie.

"Atacurile de joi noapte arată cum Putin crede că poate acționa nepedepsit, vizând zone civile cu armament avansat. În loc să negocieze serios pacea, el își escaladează războiul ilegal. Am auzit sirenele de raid aerian în apropiere de Liov în drumul nostru spre Kiev - un moment serios și o amintire dură a valului de drone și rachete care lovesc ucrainenii în condiții de îngheț. Nu vom tolera acest lucru. De aceea suntem hotărâți să punem arme de ultimă generație în mâinile ucrainenilor", a declarat John Healey, Ministrul Apărării.

"O Europă sigură are nevoie de o Ucraină puternică. Noile rachete britanice cu rază lungă de acțiune vor menține Ucraina în luptă și îi vor da lui Putin un motiv în plus de îngrijorare. În 2026 vom continua să fim alături de Ucraina - oferindu-le echipamente pentru prezent, lucrând în același timp pentru a asigura pacea în viitor", a transmis şi Luke Pollard, ministru responsabil cu pregătirea apărării, industria de armament și modernizarea capacităților de apărare.

Ministrul britanic al Apărării l-ar captura pe Putin

Ministrul britanic, John Healey, a declarat vineri la Kiev că, dacă ar putea răpi un lider mondial, l-ar "captura pe Putin" pentru a-l trage la răspundere pentru crimele de război comise în Ucraina. Afirmația a fost făcută în contextul atacurilor masive cu rachete și drone asupra capitalei ucrainene, care au provocat victime și au afectat grav infrastructura civilă. Healey a invocat atrocitățile din Bucea și răpirea copiilor ucraineni ca argumente pentru responsabilizarea liderului rus.

