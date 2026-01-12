Iranul ameninţă cu atacuri Statele Unite şi Israelul, în cazul în care preşedintele Donald Trump va interveni în vreun fel în protestele împotriva liderului de la Teheran. Pe străzile din aproape toată ţara oamenii continuă să ceară schimbarea regimului Khamenei, în ciuda represiunii extrem de violente. Peste 530 de protestatari au fost ucişi de forţele de securitate loiale ayatollahului.

Potrivit unor noi informaţii publicate de jurnaliştii de la The Jerusalem Post, Trump a decis să sară în ajutorul protestatarilor din Iran. Nu se ştie însă cum şi când va acţiona. Liderului de la Casa Albă i-au fost prezentate mai multe opţiuni de lovituri aeriene, inclusiv asupra unor obiective nemilitare.

Reporter: Cât despre Iran, au depăşit deja limitele care să determine un răspuns?

Donald Trump: "Se pare că da. Se pare că au fost ucise persoane care nu ar fi trebuit să moară. Luăm situaţia foarte în serios, armata analizează totul şi ne gândim la opţiuni foarte puternice."

Articolul continuă după reclamă

Oameni de toate vârstele şi categoriile sociale, studenţi, profesori, medici sau simpli muncitori, mărşăluiesc în speranţa că vor reuşi să răstoarne regimul Khamenei.

Şi femeile sunt active în mijlocul demonstranţilor. Unele au renunţat la hijab şi au dat foc unor portrete ale liderului suprem. Autorităţile acuză infiltrarea unor "teroriști" cu legături externe care incendiază bazare, moschei și situri culturale.

"Oamenii își iau rămas bun de la membrii familiilor lor pe rețelele de socializare, spunându-le copiilor că nu sunt siguri dacă se vor întoarce acasă sau nu. Dar știu că este ceva istoric și vor să facă parte din asta", a spus Masih Alinejad, jurnalist şi activist iranian.

Alături de ei sunt şi alţi mii de oameni din întreaga lume. În oraşe precum Paris sau Londra, mulţimile de protestatari au inundat străzile, în semn de solidaritate. Au fluturat steagul ale Iranului, au organizat marşuri şi l-au aclamat pe fiul fostului şah al Iranului.

"Suntem pe punctul de a ne recâştiga dragul Iran din mâinile Republicii Islamice. Khamenei şi regimul său au primit mai multe lovituri grele din partea voastră şi nu trebuie să le dăm şansa să-şi revină", a afirmat Reza Pahlavi.

Nu au lipsit nici incidentele. În timpul unui protest în Los Angeles, cel puţin două persoane au fost rănite după ce şoferul unui camion ar fi intrat cu vehiculul în mulţime.

Între timp, imagini greu de privit au apărut în mediul online - zeci de cadavre sunt îngrămădite în faţa unei morgi din apropierea Teheranului.

Activiştii susţin că numărul oamenilor ucişi de forțele de securitate se apropie de 600.

"Cel puţin 538 de persoane au fost ucise de forţele de securitate în timpul protestelor naţionale din Iran, iar peste 10.600 au fost arestate. Au fost ucişi şi zeci de membri ai forţelor de securitate", a declarat Jon Gambrell, reporter Associated Press.

Ca să nu se poată coordona, regimul Khamenei a tăiat curentul şi accesul la internet de cel puţin trei zile. Restricţiile se aplică şi convorbirilor telefonice internaţionale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi de obiectivele pe care vi le-aţi pus la început de an? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰