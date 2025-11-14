Primele imagini cu "armata de roboţi" a Chinei. Ce rol vor avea umanoizii numiţi "Walker S2"

China a demarat livrările unor roboţi meniţi să lucreze în fabrici. O companie din Shenzhen, UBTECH Robotics, îi produce sub denumirea "Walker S2".

Roboţii umanoizi produşi de compania chineză, deja de ordinul sutelor, au fost creaţi de UBTECH Robotics şi au menirea de a lucra în industrie. Chinezii notează că au deja comenzi în valoare de 113 milioane de dolari (800 milioane yuani) şi că vor ajunge la giganţi industriali mai ales din domeniul auto. Printre companiile care s-ar putea folosi de aceşti umanoizi se numără BYD, Geely, FAW-Volkswagen şi Dongfeng. De asemenea, şi gigantul taiwanez Foxconn, cu un rol vital în asamblarea produselor Apple, ar urma să integreze astfel de roboţi.

Caracteristicile roboţilor Walker S2

Roboţii Walker S2 au o înâlţime de 1.6 - 1.7 metri şi o greutate de circa 43 de kilograme. Ei sunt "propulsaţi" de un sistem cu două baterii şi au capacitatea de a-şi înlocui de unii singuri una dintre aceste baterii. De asemenea, pot manipula încărcături de până la 15 kilograme.

Ce beneficii văd companiile în utilizarea lor

Marii giganţi industriali sunt atraşi de integrarea acestor roboţi pentru că îi pot folosi 24 de ore din 24. Dat fiind că îşi pot schimba singuri bateriile pe rând, roboţii au nevoie de pauze minime.

