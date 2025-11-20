Antena Meniu Search
Vladimir Putin a avut parte de un adevărat spectacol de dans la Moscova. Un robot i-a arătat liderului de la Kremlin mişcările din dotare. Momentul, transmis la televiziunea de stat, a avut loc odată cu sosirea preşedintelui la o conferinţă despre inteligenţa artificială organizată de cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank.

de Redactia Observator

la 20.11.2025 , 14:19

Putin a păstrat totuşi distanţa faţă de robot şi a privit întreg momentul artistic fără să facă vreun comentariu. A schiţat, totuşi, un mic zâmbet.

"Numele meu este Green. Sunt primul robot umanoid rus dotat cu inteligenţă artificială. […] Voiam să mă laud cu ultimul dans pe care l-am învăţat" i-a spus robotul liderului rus.

"Foarte frumos. Mulţumesc" a spus Vladimir Putin înainte de a trece mai departe.

Sberbank afirmă că software-ul robotului va fi actualizat constant, că acesta are potențialul de a îndeplini sarcini fizice și că un proiect-pilot va presupune integrarea sa în anumite părți ale activității companiei, scrie Reuters.

Evenimentul a fost urmărit cu atenție de gărzii de corp ai lui Putin, dintre care una s-a poziționat între robot și liderul rus după încheierea acestuia, pentru a se asigura că robotul se îndepărtează și nu se apropie prea mult de liderul rus.

Spectacolul are loc la doar câteva zile după ce o altă prezentare a unui robot rusesc, numit Aidol și promovat ca fiind dotat cu inteligență artificială, a eșuat – robotul prăbușindu-se imediat ce a urcat pe scenă.

