Un român incendiază maşini în Spania şi se laudă în faţa poliţiştilor. Vrea la închisoare, altfel va continua

Un român în vârstă de 33 de ani terorizează oraşul Albacete din Spania. Bărbatul incendiază maşinile găsite parcate pe străzi şi se laudă cu faptele sale în faţa poliţiştilor.

Potrivit El Digital de Albacete, românul ar fi provocat două incendii în decurs de 72 de ore. el nu are ţinte clare, pur şi simplu dă foc maşinilor găsite de străzi în mod aleatoriu. Conform presei spaniole, bărbatul ar fi cunoscut cu antecedente penale, dar şi cu probleme psihice.

De ce vrea românul să ajungă neapărat la închisoare

Poliţia spaniolă l-a prins de fiecare dată când a dat foc maşinilor, dar bărbatul nu are o problemă cu asta. Ba chiar s-a lăudat în faţa oamenilor legii cu faptele sale şi a spus că va continua să incendieze autovehicule dacă nu va fi trimis la închisoare. Întrebat de poliţişti de ce are acest comportament, românul ar fi spus că "s-a săturat să doarmă pe străzi".

După primul episod de piroman, bărbatul a fost dus în faţa instanţei, dar judecătorii au decis să-l lase în libertatea fără a lua nicio măsură împotriva sa. Acum, după ce a incendiat maşini a doua oară, este aşteptată din nou decizia judecătorilor. Între timp, oamenii din Albacete se tem că oricare dintre ei ar putea cădea victime.

