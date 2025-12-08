Un studiu realizat de platforma imobiliară Property Finder arată că Spania este alegerea ideală în 2025 pentru achiziționarea unei case de vacanță, datorită combinației de cultură, accesibilitate și raport calitate-preţ, potrivit Dailymail.

Destinația unde merită să îți cumperi o casă de vacanță. Milioane de turişti aleg anual zona - Sursa: Shutterstock

Spania oferă un raport calitate-preț relativ bun, iar acest lucru, combinat cu accesibilitatea ridicată, stilul de viață și atractivitatea destinației, o transformă într-una dintre cele mai dorite locații din lume pentru achiziția unei a doua locuințe.

De ce Spania domină topul caselor de vacanţă

Conform rankingului, Spania a obținut cel mai bun "Vacation Score": 79,3 din 100, totul datorită celor peste 50 de situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, infrastructurii turistice bine puse la punct și stilului de viaţă atractiv.

Pe poziţiile următoare în top se află Franța (scor 69,4/100), Portugalia (65,8/100), Emiratele Arabe Unite (65,4/100) şi Statele Unite (64,4/100). Toate aceste ţări sunt considerate atractive pentru o casă de vacanță, datorită mixului de stabilitate, accesibilitate, opţiuni de stil de viaţă şi potenţial de închiriere, potrivit Dailymail.

Pentru mulţi cumpărători, o casă de vacanţă reprezintă pe lângă linişte şi o zonă de refugiu şi o posibilă sursă de venit, în special în destinaţiile populare, atractive turistic.

