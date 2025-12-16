Abonament unic de 300 de lei pentru transportul naţional. Ţara care introduce noul tarif din 2026

Spania va introduce un abonament unic de transport la nivel naţional în valoare de 60 de euro (aproximativ 300 de lei) pentru adulți și 30 de euro (aproximativ 150 de lei) pentru tinerii sub 26 de ani.

Abonament unic de 300 de lei pentru transportul în comun. Ţara care introduce noul tarif din 2026 - Shutterstock

Premierul Pedro Sanchez, a anunțat lansarea unui abonament unic de transport care va permite călătorii în întreaga țară, la un preț de 60 de euro pe lună pentru adulți și 30 de euro pentru tinerii sub 26 de ani, scrie presa spaniolă.

În cadrul unei conferințe de presă, Sanchez a precizat că măsura va fi aprobată la finalul anului, când vor fi extinse și celelalte reduceri pentru transport. "Toţi cetăţenii vor putea achiziţiona un abonament care le va permite să călătorească în toată ţara şi să utilizeze toate trenurile de distanţă medie, trenurile de periferie şi autobuzele naţionale pentru un preţ unic de 60 de euro pe lună pentru adulţi. Cred că va schimba pentru totdeauna modul în care spaniolii se raportează transportul public", a spus el.

Noul abonament, care va intra în vigoare în a doua jumătate a lunii ianuarie, va permite cetățenilor să călătorească oriunde în Spania și să utilizeze toate mijloacele de transport în comun cu doar de 60 de euro/lună pentru adulți și 30 de euro/lună pentru tinerii sub 26 de ani.

Două milioane de cetăţeni vor beneficia de măsura anunţată luni. De exemplu, un angajat care călătorește zilnic de la Vigo la Santiago sau de la Jerez la Sevilla poate economisi până la aproape 60% din cheltuielile lunare cu transportul public, mai precizează sursa citată.

Deocamdată, abonamentul va include doar trenurile Renfe care nu sunt de mare viteză și autobuzele pe distanțe lungi. Guvernul speră, însă, că autorităţile locale și primăriile se vor alătura în timp, facilitând accesul la transport public pentru toți cetățenii.

În prezent, abonamentele lunare urbane și interurbane și biletele de 10 călătorii beneficiază de o reducere de 40% (20% finanțată de stat și 20% de regiuni sau primării). Aceasta înseamnă, de exemplu, că la Madrid un abonament lunar pentru tot transportul din regiune (metrou, tramvai, autobuz și trenuri de cercanías) costă 66,3 euro.

