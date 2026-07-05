Un tată a trei copii a povestit cum o problemă aparent banală, dificultatea de a înghiți alimentele, l-a dus la un diagnostic devastator. John Robertson, în vârstă de 35 de ani, din Ayr, Scoția, a aflat luna trecută că suferă de adenocarcinom esofagian în stadiul patru, o formă rară de cancer care afectează celulele glandulare ale esofagului și care, în cazul său, este în fază terminală, potrivit The Mirror.

Un simptom aparent banal i-a schimbat viața. Tatăl a trei copii a aflat că mai are doar câteva luni de trăit - Shutterstock

Primele dificultăți la înghițire au apărut în luna februarie. În doar două luni și jumătate, bărbatul a slăbit aproximativ 19 kilograme și a început să sufere de dureri insuportabile în piept. După ce a mers la medicul de familie, geamgiul a fost trimis de urgență pentru o endoscopie. Investigația a scos la iveală o sângerare și o tumoră care acoperea aproximativ 75% din esofag.

Cancerul s-a răspândit în mai multe zone ale corpului, inclusiv la plămâni, gât, ficat și glanda suprarenală dreaptă. Medicii i-au spus că mai are aproximativ nouă luni de trăit, relatează Daily Record.

"Copiii mei nu merită să își piardă tatăl atât de devreme"

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John spune că este "distrus" de gândul că nu își va vedea copiii: Jorja, în vârstă de 15 ani, Paris-Cole, de opt ani, și Clay-Ty, de patru ani, crescând și că nu își va putea construi viitorul alături de Nicole, soția sa în vârstă de 29 de ani, cu care are o relație de 11 ani.

"A fost cea mai devastatoare veste, una care mi-a distrus lumea. Totul s-a prăbușit. Copiii mei nu merită să își piardă tatăl atât de devreme. Vreau să îi văd crescând și să îi îndrum în viață", a declarat el pentru Daily Record.

"Este sfâșietor să știu că s-ar putea să nu fiu acolo pentru a-mi conduce fiicele la altar sau pentru a-mi vedea fiul devenind gentlemanul care deja începe să fie. Nu vreau să își amintească de mine ca de un om bolnav. Au văzut deja destule."

"Mi-a fost furat viitorul alături de soția mea. Nu înțeleg cum pot să mor, deși arăt perfect sănătos. Refuz să cred că timpul meu este aproape de sfârșit."

John, care fusese întotdeauna în formă și sănătos, s-a îngrijorat în momentul în care mâncarea a început să i se blocheze în gât. Câteva luni mai târziu, a început să aibă dureri puternice în piept și o senzație de apăsare în jurul cutiei toracice, motiv pentru care a mers la medic. A fost trimis pentru tomografii și biopsii, care au confirmat diagnosticul.

Medicii i-au spus că era puțin probabil ca boala să fi putut fi depistată mai devreme, deoarece simptomele au apărut târziu. Ei cred că ar fi putut trăi cu tumora timp de mai mulți ani.

John urmează acum o dietă exclusiv lichidă și urmează să înceapă chimioterapia. Medicii iau în calcul și montarea unei sonde de alimentație. "Îmi amintesc că am văzut pe ecran, în timpul endoscopiei, o baltă de sânge în gât. Fața medicului s-a schimbat. Am intrat în panică", a povestit John.

"Medicii mi-au spus că voi arăta așa până la sfârșit, doar puțin mai palid și mai slab. Analizele de sânge, funcția ficatului și ritmul cardiac sunt bune. Sunt încă puternic și activ. Felul în care arăt și povestea mea nu par să aibă legătură."

John a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a putea acoperi costurile tratamentului privat și ale studiilor clinice care nu sunt disponibile în prezent prin sistemul public britanic de sănătate, NHS.

John caută o șansă în Germania și la Londra

El așteaptă să afle dacă a fost acceptat în cadrul unor studii clinice din Germania și Londra. Banii strânși vor fi folosiți și pentru a crea cât mai multe amintiri alături de familie.

"Încercăm să înghesuim o viață întreagă de experiențe în doar câteva luni", a spus el.

"Scriu felicitări și înregistrez mesaje video pentru familia mea, pentru aniversări și alte momente importante. Vreau să știe că voi fi în continuare alături de ei la fiecare etapă importantă."