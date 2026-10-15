Au vrut să dea lovitura vieţii lor, dar au eşuat. 8 români, arestaţi după un jaf la o fabrică de bijuterii

Un grup de infractori a încercat să pătrundă în fabrica de bijuterii „Fratelli Chini” din Ponticino, Italia, însă planul a eșuat. Cei opt suspecți, toți de origine română, au fost prinși pe autostrada A1, după o operaţiune ca în filme.

Opt persoane au fost arestate de carabinierii din Arezzo, după o tentativă eșuată de jaf care a avut loc în noaptea precedentă la fabrica de bijuterii Fratelli Chini din Ponticino, specializată în producția de bijuterii și prelucrarea metalelor prețioase. Toți cei opt suspecți sunt de origine română, scrie La Nazione.

Jaf eşuat, fugă demnă de filmele de acţiune

Pentru a împiedica intervenția forțelor de ordine, infractorii au blocat Via Nazionale după ce au doborât un copac, au incendiat două vehicule furate cu puțin timp înainte de la o companie din apropiere și au dat foc mai multor paleți din lemn.

Articolul continuă după reclamă

Un al treilea vehicul, furat de la o companie care comercializează gaze tehnice, a fost folosit pentru a sparge poarta de acces a fabricii de bijuterii.

Intervenția carabinierilor din cadrul unităților din Arezzo și San Giovanni Valdarno, cu sprijinul poliției rutiere și al unui elicopter aparținând Unității 4 Aeriene a Carabinierilor din Pisa, a permis localizarea celor opt suspecți în apropierea punctului de ieșire Valdarno de pe autostradă.

Asupra acestora au fost descoperite mai multe dintre instrumentele utilizate în tentativa de jaf. Parchetul din Arezzo a început cercetări suplimentare pentru a verifica eventualele legături dintre suspecți și alte incidente care au vizat companii din districtul producătorilor de bijuterii din Arezzo.

Filmul tentativei de jaf

Potrivit reconstituirii evenimentelor, grupul de infractori a distrus gardul de protecție și una dintre căile de acces în fabrică. Cu toate acestea, jaful a eșuat datorită sistemului de alarmă și intervenției rapide a firmelor de pază și a carabinierilor.

Infractorii au fugit fără să reușească să fure bijuteriile sau obiectele de valoare. Pagubele materiale provocate în timpul atacului sunt însă considerabile și afectează atât compania, cât și bunurile publice și proprietățile unor terți.

Forțele de ordine continuă cercetările și verificările la fața locului.

Infractorii au blocat drumurile pentru a întârzia intervenția poliției

Gruparea era alcătuită din mai mulți bărbați, toți mascați, care pregătiseră în detaliu atacul asupra fabricii. Pentru a îngreuna intervenția forțelor de ordine, suspecții au amplasat blocaje rutiere la o anumită distanță de compania vizată, în zona Ponte alla Volpe și sub podul Rimaggio.

Aceștia au incendiat vehicule, au doborât copaci și paleți din lemn cărora le-au dat foc, cu scopul de a bloca accesul echipajelor de intervenție.

În ciuda acestor măsuri, sistemul de alarmă și reacția rapidă a autorităților au împiedicat furtul obiectelor de valoare. Cei opt suspecți de origine română au fost prinși ulterior în apropierea ieșirii Valdarno de pe autostrada A1 și arestați.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor atacului și pentru identificarea eventualelor legături cu alte jafuri sau tentative de furt comise împotriva companiilor din industria bijuteriilor din regiunea Arezzo.