Momente terifiante la un resort din Rusia. Mai multe persoane au fost rănite după ce un telescaun s-a rupt brusc. Patru oameni au căzut direct într-un lac, şase pe pământ, iar alții au rămas blocați în aer. În total, 12 oameni au fost răniți, iar unul e în stare gravă. Printre victime se află şi un copil.

Călătoria infernală a avut loc în regiunea muntoasă Kabardino-Balkaria din sudul Rusiei. Oamenii au căzut de la o înălțime de aproape doi metri. Serviciile de urgență au petrecut peste o oră încercând să ajungă la cei care căzuseră într-o zonă împădurită.

Persoanele rănite au fost transportate de urgență la spital, iar unul este în stare critică, potrivit ministerului regional al sănătății. De asemenea, treisprezece persoane au rămas atârnate pe scaune și au fost evacuate de serviciile de urgență, potrivit Daily Mail, care citează presa locală.

Telescaunul a fost construit în 1968, iar serviciile de urgență consideră că uzura cablurilor a fost "cauza preliminară a accidentului". Potrivit presei locale, au existat mai multe reclamații cu privire la starea telecabinei, turiștii descriind-o ca fiind "ruginită" și "veche".

