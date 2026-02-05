Clipe de groază trăite de o fetiţă de 12 ani într-o staţiune de schi din California.

Copila a rămas suspendată deasupra pârtiei, după ce s-a urcat în telescaun, dar nu a reuşit să coboare bara de protecţie.

Fetiţa a alunecat şi s-a ţinut cu mâinile de scaun, timp în care angajaţii staţiunii au încercat să poziţioneze o saltea şi o plasă de siguranţă sub ea. În momentul căderii, fetiţa a ratat plasa, însă zăpada i-a amortizat căderea şi, din fericire, a scăpat nevătămată.

