Video Momente de groază pe pârtie. O fetiță de 12 ani a căzut din telescaun
Clipe de groază trăite de o fetiţă de 12 ani într-o staţiune de schi din California.
Copila a rămas suspendată deasupra pârtiei, după ce s-a urcat în telescaun, dar nu a reuşit să coboare bara de protecţie.
Fetiţa a alunecat şi s-a ţinut cu mâinile de scaun, timp în care angajaţii staţiunii au încercat să poziţioneze o saltea şi o plasă de siguranţă sub ea. În momentul căderii, fetiţa a ratat plasa, însă zăpada i-a amortizat căderea şi, din fericire, a scăpat nevătămată.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰