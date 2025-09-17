Ungaria reintră complet în programul Visa Waiver. România a fost exclusă

Administraţia Trump a restabilit complet statutul Ungariei în programul Visa Waiver. Decizia a venit după ce guvernul de la Budapesta a luat mai multe măsuri pentru a remedia problemele de securitate.

Astfel, maghiarii vor putea intra din nou de mai multe ori pe teritoriul Statelor Unite, în cadrul unei perioade de maximum 2 ani. Din 2023, Ungaria a avut restricţii în cadrul programului Visa Waiver, când administraţia Biden a limitat numărul de intrări şi a înjumătăţit valabilitatea vizelor. Totul vine după ce România a fost exclusă din programul Visa Waiver înainte de alegerile prezidențiale.

SUA au restabilit statutul Ungariei Visa Waiver

Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul lor Visa Waiver, după ce guvernul ungar a luat măsuri pentru a remedia vulnerabilităţile de securitate, a anunţat marţi ambasada SUA la Budapesta într-un comunicat citat de Reuters.

Decizia este unul dintre primele semne tangibile ale îmbunătăţirii relaţiilor dintre guvernele american şi ungar sub administraţia preşedintelui american Donald Trump. Prim-ministrul ungar Viktor Orban este de mult timp un aliat al lui Trump, scrie Reuters.

Statele Unite au impus în august 2023 restricţii în cadrul Programului Visa Waiver pentru toţi deţinătorii de paşapoarte ungare. Ambasada americană la Budapesta a comunicat atunci că perioada de valabilitate oferită cetăţenilor Ungariei în cadrul sistemului electronic de autorizare a călătoriilor (Electronic System for Travel Authorization - ESTA) scade de la doi ani la un an şi va fi permisă câte o singură intrare în SUA.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a explicat ulterior că "în 2011 guvernul ungar a lansat un proces simplificat de acordare a cetăţeniei" şi "aproape 1 milion de oameni au dobândit cetăţenia ungară prin acest program, înainte ca Ungaria să înceapă instituirea verificării biometrice complete a identităţii, în 2020".

"În perioada din 2011 până în 2020, programului i-au lipsit proceduri adecvate de a verifica identităţile solicitanţilor, înainte de a le permite să obţină cetăţenia. Ştim că au fost obţinute în mod fraudulos paşapoarte ungare valide de către infractori şi indivizi fără legătură cu Ungaria", a spus atunci Matthew Miller.

Mesajul Ungariei

Marţi, la Budapesta, ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului, Peter Szijjarto, a salutat ridicarea restricţiilor drept "o altă realizare serioasă de la inaugurarea preşedintelui Donald Trump", a consemnat MTI.

"Dacă administraţia Biden a făcut extrem de dificilă pentru unguri călătoria în Statele Unite, acest lucru s-a încheiat acum. După discuţiile dintre cele două guverne, toţi cetăţenii ungari vor fi incluşi în programul de scutire de vize pentru SUA începând cu 30 septembrie", a spus Szijjarto, conform unui comunicat al ministerului său.

Szijjarto a precizat că ESTA le va permite ungurilor să intre în SUA de mai multe ori într-o perioadă de doi ani, fără o nouă autorizaţie. El a mai adăugat că este vorba de o nouă realizare de la inaugurarea preşedintelui Donald Trump, în ianuarie, pe lângă o creştere a investiţiilor americane în Ungaria şi ridicarea "sancţiunilor politice". "Astăzi, cooperarea nu înseamnă animozitate şi predici, ci prietenie, respect reciproc şi cooperare reuşită", a conchis Szijjarto.

