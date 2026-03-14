Unitatea ultrasecretă a Rusiei, demascată: greşeală de începător comisă de unul dintre spionii de elită

Cea mai "acoperită" unitate de spionaj a Rusiei poartă numele de Centrul 795, iar recent întreaga structură a fost compromisă după o greşeală de începător comisă, culmea, de unul dintre spionii de elită, un agent secret decorat.

Centrul 795, al cărui nume provine dintr-un avanpost rusesc îndepărtat aflat undeva la graniţa cu China, a fost creat imediat după începerea războiului din Ucraina. Unitatea de spioni de elită este formată din cei mai buni militari, agenţi de informaţii şi tehnicieni din GRU şi FSB, dar nu răspunde direct nici în faţa Armatei Ruse, nici în faţa Serviciului de Informaţii. Centrul 795 are autonomie totală, conducere total separată faţă de celelalte structuri de forţă şi de informaţii ale statului rus şi răspunde doar în faţa lui Valeri Gherasimov, şeful Statului Major General.

Ce e Centrul 795, unitate de spioni de elită

În principal, Centrul 795 are în componenţa sa foşti ofiţeri decoraţi ai Alpha Team, unitatea de elită a FSB. Un echivalent românesc al Alpha Team ar putea fi reprezentant de Brigada Antitero a SRI. Membrii Centrului 795 îşi au locaţia într-un mică clădire de două etaje din interiorul complexului Kalaşnikov, uriaşul concern militar rusesc care produce, printre altele, celebrele mitraliere de asalt. Astfel, antrenamentele membrilor unităţii sunt acoperite sub forma testării noilor arme produse de Kalaşnikov pentru a ridica niciun fel de suspiciune. În primele luni de la înfiinţare, membrii Centrului 795 au primit misiuni de o importanţă strategică în Ucraina, doar toate erau pe zona de intelligence: aflarea locaţiilor sistemelor HIMARS, locaţiile liderilor armatei ucrainene, centrele de antrenament ale armatei ucrainene unde activau instructori străini.

Articolul continuă după reclamă

Cu timpul însă, misiunile Centrului 795 s-au diversificat şi au depăşit graniţele Ucrainei, răspândindu-se în întreaga lume. Agenţii acestei unităţi de elită au fost trimişi să organizeze sabotaje, asasinate sau lichidări ale opozanţilor regimului de la Kremlin. A fost de ajuns ca un singur agent al Centrului 795 să fie prins şi deconspirat pentru ca întreaga reţea de spioni să fie compromisă. Denis Alimov, unul dintre cei mai buni agenţi ruşi şi considerat a fi un spion de elită, a fost arestat recent pe aeroportul din Bogota, Columbia. Alimov este un veteran decorat al Alpha Team de la FSB, iar în 2023 a fost recrutat de Centrul 795. Timp de doi ani, Alimov a condus o reţea globală de asasini care aveau ca obiectiv uciderea inamicilor politici ai regimului de la Moscova.

Greşeala de începător a unui ofiţer decorat

Totuşi, Alimov a făcut o greşeală de începător, o greşeală care este predată la orice curs de spionaj încă din prima zi: folosirea necodată de dispozitive tehnice. Alimov voia să recruteze un asasin sârb căruia îi oferea un "contract" de 10 milioane de dolari pentru trei "ţinte". Dar pentru că asasinul sârb nu vorbea rusă, iar Alimov nu ştia limba sârbă, cei doi au comunicat prin...Google Translate. Deşi au folosit un sistem de codare, FBI a putut să aibă acces la serverele Google printr-un simplu mandat. Toate conversaţiile celor doi au fost monitorizate atent pentru o perioadă îndelungată, iar când agenţii americani au considerat că au destule dovezi au dispus arestarea lui Alimov.

Potrivit The Insider, cel mai probabil acum Rusia va distruge din temelii Centrul 795 şi va înfiinţa o nouă unitate de elită. Unitatea 29155 din cadrul GRU a fost "ştearsă" din toate registrele militare după mai multe misiuni eşuate cum ar fi otrăvirea lui Serghei Skripal şi a fiicei lui, tentativa de lovitură de stat ratată din Muntenegru sau mai multe tentative de asasinate şi atacuri cu bombă din Europa care nu şi-a atins ţintele. În locul Unităţii 29155 a apărut Centrul 795 care a fost scos de sub comanda GRU, dar şi de sub comanda FSB. Rămâne de văzut ce comandă directă va avea viitoare unitate de asasini de elită a Rusiei ţinând cont că mai sus de GRU, FSB sau Valeri Gherasimov se mai află doar preşedintele Rusiei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este teamă că v-ați putea pierde locul de muncă în perioada următoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰