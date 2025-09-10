Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană vrea să ridice un "zid de drone" pentru a apăra flancul estic de posibile agresiuni rusești și să ofere sprijin suplimentar țărilor de graniță, scrie Politico .

Ursula von der Leyen vrea un "zid de drone": Europa îşi va apăra fiecare centimetru pătrat de teritoriu - Profimedia Images

"Nu există nicio îndoială: flancul estic al Europei ține în siguranță întreaga Europă. De la Marea Baltică până la Marea Neagră. De aceea trebuie să investim în susținerea acestuia printr-un Eastern Flank Watch", a spus șefa Comisiei Europene în discursul său despre Starea Uniunii, miercuri dimineață. Citiţi AICI discursul integral

"Asta înseamnă să oferim Europei capacități strategice independente. Trebuie să investim în supraveghere spațială în timp real, astfel încât niciun mișcare de trupe să nu treacă neobservată. Trebuie să răspundem apelului prietenilor noștri baltici și să construim un zid de drone", a adăugat von der Leyen.

Declarațiile au venit la doar câteva ore după ce Polonia a trimis avioane de vânătoare pentru a doborî drone rusești intrate în spațiul său aerian. În iunie, și România a ridicat aeronave militare pentru a monitoriza drone rusești apropiindu-se de graniță. Incidentul de miercuri din Polonia a fost perceput de aliații occidentali ca o încercare a președintelui rus Vladimir Putin de a testa apărarea NATO.

Articolul continuă după reclamă

Țările de pe linia frontului, în special Polonia, Estonia și Lituania, cer de mult timp ca UE să contribuie financiar la securizarea frontierelor. Ele susțin că apărarea lor înseamnă, de fapt, apărarea întregii Uniuni, având în vedere avertismentele repetate ale serviciilor de informații și ale comandanților militari că Rusia ar putea viza statele baltice sau Polonia pentru a testa reacția NATO.

Statele au obținut acces mai ușor la fondurile SAFE

Statele au obținut deja acces mai ușor la fondurile din schema europeană SAFE (credite pentru înarmare), ce pot fi folosite pentru drone și sisteme antidronă. Polonia a lansat anul trecut proiectul East Shield, menit să-și întărească granița cu Rusia și Belarus, în timp ce țările baltice au început să îi învețe pe copii să construiască și să piloteze drone. Lituania promovează ideea de "zid de drone" ca o prezență permanentă a vehiculelor aeriene fără pilot la granițe.

Cu câteva zile înainte de discurs, Ursula von der Leyen a făcut un turneu în statele de frontieră, Finlanda, Estonia, Lituania, Letonia și Polonia. "Săptămâna trecută am văzut cu ochii mei situația din statele aflate pe linia frontului. Ele știu cel mai bine ce amenințare reprezintă Rusia", a spus ea miercuri europarlamentarilor. Von der Leyen a mai anunțat că UE va crea o "Alianță a Dronelor" cu Ucraina și va debloca în avans 6 miliarde de euro din mecanismul G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰