Participaţia lui Elon Musk la SpaceX este evaluată acum la peste 1.000 de miliarde de dolari, după listarea spectaculoasă a companiei pe bursă. Debutul a creat mii de noi milionari şi a dus valoarea participaţiilor unor investitori şi directori la peste un miliard de dolari, relatează CNBC, potrivit Agerpres.

Val de îmbogăţiri după debutul SpaceX pe bursă. Compania a transformat mii de oameni în milionari - Hepta

După oferta publică iniţială realizată la preţul de 135 de dolari pe acţiune, titlurile SpaceX au rămas cu aproximativ 37% peste preţul de listare, în ciuda corecţiilor din ultimele zile. La începutul săptămânii, compania a depăşit temporar Amazon şi Microsoft după capitalizarea bursieră, însă ulterior a coborât sub Amazon, încheind şedinţa de joi la o valoare de piaţă de aproximativ 2.430 miliarde de dolari.

Printre cei mai mari beneficiari ai listării se numără fondul de investiţii Valor Equity Partners, al cărui pachet de acţiuni valorează aproximativ 96,6 miliarde de dolari. Fondul este condus de Antonio Gracias, unul dintre apropiaţii lui Elon Musk şi membru al consiliului de administraţie al SpaceX.

Un alt acţionar important este Luke Nosek, cofondator al PayPal şi membru al consiliului de administraţie al SpaceX din 2008. Participaţia sa este estimată la aproximativ 6,3 miliarde de dolari. Nosek este şi cofondator al fondurilor de investiţii Founders Fund şi Gigafund.

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Printre directorii executivi ai companiei, cea mai mare participaţie îi aparţine lui Gwynne Shotwell, preşedinte şi director operaţional al SpaceX. Considerată de mulţi drept persoana care coordonează activitatea zilnică a companiei, Shotwell deţine acţiuni evaluate la aproximativ 2,4 miliarde de dolari.

Directorul financiar Bret Johnsen, care s-a alăturat companiei în 2011 şi coordonează strategia financiară pe termen lung, deţine la rândul său un pachet evaluat la aproximativ 1,2 miliarde de dolari.

Succesul listării a consolidat poziţia SpaceX printre cele mai valoroase companii din lume şi a amplificat averea lui Elon Musk, care controlează peste 82% din drepturile de vot ale companiei şi rămâne acţionarul dominant al grupului.