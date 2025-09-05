Este doliu în lumea modei. Giorgio Armani, unul dintre cei mai cunoscuţi designeri de modă din ultimul secol, a murit la 91 de ani. Legendarul creator de modă italian s-a stins din viaţă acasă, înconjurat de familie. Despre Armani, criticii spun că trebuie pus pe acelaşi loc cu Coco Chanel. La puţin timp după anunţul trist, pe reţelele sociale au început să curgă mesaje de adio şi condoleanţe din toate colţurile lumii, atât de la colegi de breaslă cât şi din partea oamenilor politici, din lumea filmului sau a sportului.

Legendarul creator de modă italian s-a stins din viaţă acasă, înconjurat de familie, din cauza unei boli despre care familia nu a vrut să dea detalii. De altfel, din cauza stării de sănătate precare, în acest an el a lipsit pentru prima dată de la defilările sale din luna iunie.

Armani a redefinit conceptul de eleganţă şi a influenţat generaţii de designeri. Poreclit "Regele stilului italian", a pus în valoare conceptul prêt-à-porter la sfârşitul anilor 1970 prin costumul său emblematic.

Era considerat un titan al modei, însă vorbea adesea despre preţul celebrităţii.

"Nu mai ai viaţă privată, nu mai poţi face lucruri normale, nu mai poţi lua taxiul. Mă duc la cinema şi oamenii sunt uimiţi să mă vadă stând acolo", declara Giorgio Armani.

Dar în spatele eleganţei şi al succesului uriaş s-a aflat un om care nu s-a visat de la început designer. Giorgio Armani a studiat iniţial medicina. În anii 1950, când familia lui s-a mutat în capitala modei italiene, a renunţat la facultate pentru serviciul militar, iar ulterior a intrat în lumea modei.

A lucrat ca decorator de vitrine la un magazin universal din Milano, apoi ca designer pentru Nino Cerruti. În 1975 şi-a lansat propria casă de modă, împreună cu arhitectul Sergio Galeotti. De acolo a început să construiască un imperiu.

"A ajunge în acest punct este cu siguranţă foarte satisfăcător, dar asta nu înseamnă că am reuşit. Începând de mâine, se pare că va trebui să câştig din nou încrederea publicului", spunea Giorgio Armani.

La puţin timp după anunţul trist au început să curgă mesaje de adio din toate colţurile lumii, atât de la colegi de breaslă, cât şi din partea oamenilor politici, din lumea filmului sau a sportului.

"A scris istorie şi va fi amintit pentru totdeauna", a scris Donatella Versace.

Un mesaj a venit şi din partea premierului italian, Georgia Meloni.

"Cu eleganţa, seriozitatea şi creativitatea sa a inspirat o lume întreagă", a spus Georgia Meloni.

"O legendă", a declarat şi actriţa Julia Roberts pe Instagram.

Giorgio Armani lasă în urmă un imperiu estimat la peste 8 miliarde de euro, care include nu doar colecțiile sale de modă, ci și parfumuri, mobilier, restaurante, cluburi și hoteluri.

