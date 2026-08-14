În urma negocierilor mediate de SUA, guvernul și opoziția din Venezuela au convenit să încerce recuperarea aurului de 4 miliarde de dolari păstrat în Marea Britanie, potrivit Financial Times .

Venezuela cere înapoi aurul de 4 mld. de dolari de la Banca Angliei pentru reconstrucția țării după cutremure - Hepta

După aproape două săptămâni de negocieri sprijinite de SUA, guvernul Venezuelei și opoziția au ajuns să fie de acord asupra unei cereri importante: vor înapoi rezervele de aur în valoare de 4 miliarde de dolari păstrate la Banca Angliei. Din 2018, Marea Britanie a refuzat să recunoască guvernul socialist revoluționar al Venezuelei, blocând astfel, în practică, accesul acestuia la aproximativ 31 de tone de aur depozitate în seifurile Băncii Angliei. Fondurile au făcut obiectul unui proces îndelungat.

Într-o declarație comună publicată miercuri seară, cele două părți au precizat că banii ar urma să fie folosiți pentru reconstrucție după cutremurele care au provocat moartea a peste 6.000 de oameni.

"Ambele părți își vor concentra eforturile pentru recuperarea activelor din rezervele internaționale ale Venezuelei aflate la Banca Angliei", se arată în declarație.

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Economia țării, deja afectată grav de decenii de administrare defectuoasă, corupție și sancțiuni americane, continuă să resimtă efectele cutremurelor. Miercuri, banca centrală a țării a anunțat că dezastrul a contribuit la creșterea inflației lunare la 19,9% în iulie, de la 13,8% în iunie. Economiștii estimează o inflație anuală de aproximativ 575%.

Opoziția cere mecanisme de transparență pentru recuperarea rezervelor

Președinta interimară Delcy Rodríguez a declarat luna trecută că i-a trimis o scrisoare Regelui Charles pentru a cere eliberarea aurului din seifurile aflate pe Threadneedle Street. Un reprezentant al opoziției implicat în discuții a declarat pentru Financial Times că vor fi introduse "mecanisme de transparență" în procesul de recuperare a aurului, "pentru ca acesta să nu fie furat de guvern".

"Nu suntem naivi. Știm că guvernul interimar al lui Delcy Rodríguez nu este format din reformatori democrați", a spus acesta.

Banca Angliei așteaptă clarificări juridice înainte să elibereze aurul

Banca Angliei a refuzat să comenteze. Instituția așteaptă clarificări juridice privind cine deține controlul asupra aurului venezuelean înainte de a-l elibera. Guvernul britanic nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Statele Unite au suspendat o parte dintre sancțiunile impuse Venezuelei și colaborează îndeaproape cu Rodríguez, care a fost vicepreședinta lui Maduro, pentru deschiderea vastelor resurse naturale ale țării către investiții străine.

În declarația comună, cele două părți au convenit și să înceapă discuții privind reformarea sistemului de justiție din Venezuela.

Negocierile, la care nu participă cea mai populară lideră a opoziției, María Corina Machado, au provocat diviziuni atât în opoziție, cât și în rândul susținătorilor radicali ai guvernului. Machado, laureată anul trecut cu Premiul Nobel pentru Pace, se află la Washington de la sfârșitul anului trecut și nu a putut reveni în Venezuela după cutremure.

După capturarea lui Maduro, Venezuela începe treptat să recapete accesul la fonduri internaționale. În iulie, țara a putut utiliza aproximativ 350 de milioane de dolari dintr-o tranșă de fonduri deținută la FMI, după reluarea relațiilor cu instituția în acest an.

Datoria suverană a Venezuelei ajunge la aproximativ 240 de miliarde de dolari

Datoria suverană a Venezuelei este estimată la aproximativ 240 de miliarde de dolari, iar procesul de restructurare aflat în desfășurare ar fi cel mai mare din istorie, potrivit Financial Times.

Guvernul Rodríguez încearcă, de asemenea, să obțină acces la aproximativ 4,6 miliarde de dolari în drepturi speciale de tragere, active de rezervă ale FMI pe care statele membre le pot schimba în alte valute. În negocieri anterioare, fără rezultat, opoziția venezueleană fusese de acord ca țara să poată utiliza și aceste fonduri.