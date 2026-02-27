Victorie pentru femeile europene. Fondurile UE pot fi folosite pentru sprijinirea accesului la avort sigur

Statele din Uniunea Europeană vor putea folosi fonduri sociale pentru a ajuta femeile să aibă acces la avorturi sigure, potrivit unui anunț făcut de Comisia Europeană, scrie The Guardian . Decizia este o victorie pentru femei la nivel european.

Măsura vine după o campanie de lungă durată, numită My Voice, My Choice, prin care s-a cerut crearea unui mecanism de finanțare pentru femeile din țări unde avortul este restricţionat, cum sunt Malta și Polonia. Scopul a fost ca femeile din aceste state să poată călători în alte țări UE unde avortul este legal și sigur.

Peste 1,2 milioane de persoane au semnat inițiativa, obligând Executivul european să ofere un răspuns oficial. Comisia a anunțat că statele membre vor putea folosi fonduri deja alocate pentru servicii sociale pentru a sprijini costurile de deplasare și accesul la servicii de avort. "Este un moment istoric. Această decizie va schimba vieți", a declarat Hadja Lahbib, comisar european pentru egalitate.

Potrivit acesteia, măsura ar putea contribui la reducerea celor aproximativ 500.000 de avorturi nesigure care au loc anual în Europa. "Este vorba despre jumătate de milion de femei aflate în risc, traumatizate sau cu traume pe viață. Este cu jumătate de milion prea mult", a spus Lahbib.

Susținătorii inițiativei afirmă că, într-un context în care în mai multe țări drepturile femeilor sunt contestate, Europa transmite un mesaj clar de susținere a accesului la servicii medicale sigure.

Există însă și critici. Olivier Bault, reprezentant al organizației poloneze anti-avort Ordo Iuris, a declarat pentru Reuters că decizia ar încălca dreptul statelor de a-și stabili singure politicile de sănătate.

De cealaltă parte, coordonatoarea campaniei, Nika Kovač, a subliniat că este pentru prima dată când Comisia confirmă clar că fondurile europene pot fi folosite pentru a garanta accesul la avorturi sigure, mai ales pentru femeile aflate în situații vulnerabile. "Astăzi este o victorie pentru femeile din Europa. Nu este un gest simbolic, ci un angajament politic", a spus aceasta.

Deși activiștii și-ar fi dorit fonduri suplimentare dedicate special acestui scop, ei consideră că decizia deschide un nou drum pentru protejarea drepturilor femeilor în Uniunea Europeană și cer statelor membre să folosească rapid acest mecanism.

Iulia Iancu

