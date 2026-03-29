În Gyor, considerat mult timp un bastion a partidului lui Orban, mulți oameni și-au exprimat nemulțumirea față de prim-ministru.

Viktor Orban, huiduit la un miting al partidului pe care îl conduce - X / Hepta

Prim-ministrul ungar pro-rus Viktor Orban a fost huiduit pe neașteptate la un miting din orașul Gyor, considerat mult timp un bastion a partidului său, Fidesz. Ca răspuns, Orban ar fi izbucnit de furie, acuzând participanții că "lucrează pentru Ucraina", potrivit publicației maghiare HVG.

Sute de activiști din partidul de opoziție Tisza s-au adunat în piața centrală din Gyor chiar înainte de discursul lui Orban, scandând sloganuri antiguvernamentale și cerând răspunsuri cu privire la corupție și situația economică a țării.

Tensiunile au crescut când grupuri necunoscute de bărbați îmbrăcați în negru, fără semne de identificare, au blocat calea protestatarilor. Liderul opoziției, Peter Magyar, i-a numit ulterior "titushki" (termen care desemnează provocatori), presupus aduși de Fidesz pentru a intimida cetățenii. Potrivit lui Magyar, prezența poliției a fost minimă, creând riscul unor ciocniri directe.

Fluierăturile și strigătele persistente ale opoziției l-au împiedicat pe prim-ministru să-și țină discursul calm. Se pare că Orban a strigat de mai multe ori, într-un moment pe care observatorii l-au descris drept o criză de nervi publică.

"Îi susțineți pe ucraineni în loc să fiți alături de maghiari! Vreți un guvern pro-Ucraina și să dați bani maghiari Ucrainei!", a exclamat el.

Sondajele recente arată o scădere bruscă a sprijinului pentru partid și o popularitate crescândă a opoziției: 40,5% pentru Fidesz față de 36% pentru Tisza în Gyor.

Actuala campanie electorală din Ungaria se desfășoară în mijlocul unor scandaluri grave. Orban riscă să piardă puterea pentru prima dată în 16 ani, deoarece partidul Tisza al lui Peter Magyar deține un avantaj semnificativ și ar putea obține o majoritate constituțională.

Confruntat cu o posibilă înfrângere, Orban recurge la tactici murdare, inclusiv provocări împotriva opoziției și a Ucrainei, pe care prim-ministrul pro-rus a prezentat-o ​​ca un adversar.

Pe 21 martie, The Washington Post a relatat că serviciile secrete externe ruse ar fi conceput un plan de a pune în scenă o tentativă de asasinat asupra lui Orban pentru a influența campania, pe care acesta o pierdea. Izbucnirea ulterioară a aliaților lui Orban a confirmat efectiv relatarea presei.

Recent, jurnaliștii de investigație maghiari au lansat un documentar intitulat „Prețul votului”, care detaliază presiunile pe scară largă exercitate de partidul lui Orban asupra alegătorilor înainte de alegeri, inclusiv utilizarea de bani, amenințări și chiar droguri.

