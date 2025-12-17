Antena Meniu Search
Viktor Orban i-a scris lui Putin să îl întrebe dacă va pedepsi Ungaria în scandalul activelor ruseşti

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că l-a întrebat pe liderul Rusiei, Vladimir Putin, care ar fi reacția Moscovei la o posibilă decizie a UE de a utiliza activele rusești și că a primit asigurări că Federația Rusă va lua în considerare obiecţia Ungariei în această privință.

la 17.12.2025 , 18:04
Viktor Orban: Putin va ține cont de poziția fiecărei țări privind folosirea activelor ruseşti îngheţate Viktor Orban: Putin va ține cont de poziția fiecărei țări privind folosirea activelor ruseşti îngheţate - arhivă

Aflat la bordul avionului, în drum spre Bruxelles, Viktor Orbán a povestit că i-a trimis lui Vladimir Putin o scrisoare în care l-a întrebat care va fi răspunsul Rusiei la o eventuală decizie a UE de a folosi activele rusești îngheţate pentru a ajuta Ucraina și dacă va ține cont de poziția unor state membre individuale, potrivit Ukrainska Pravda.

Premierul Ungariei susţine că a primit un răspuns potrivit căruia reacția Rusiei "va fi puternică" și că Moscova va lua în considerare poziția fiecărei țări în parte cu privire la această chestiune.

Viktor Orbán a reiterat faptul că Ungaria nu susține utilizarea activelor rusești înghețate în UE, deoarece acest lucru ar reprezenta "un nou nivel de escaladare".

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, el a publicat o postare separată pe contul său de X, în care s-a plâns că UE "a lipsit Ungaria de drepturile sale" și a încălcat principiul "cooperării loiale" în dezbaterile privind sancțiunile, motiv pentru care "nu îl va mai considera obligatoriu" pentru Ungaria.

Premierul Ungariei a critica decizia UE de a îngheţa activele ruseşti din Europa

Pe 12 decembrie, ambasadorii Uniunii Europene au adoptat o decizie de a îngheța activele rusești aflate în Europa pe termen nelimitat. Premierul Ungariei a criticat această hotărâre.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Șibiga, comentând postarea lui Orbán, l-a numit pe premierul ungar "cel mai valoros activ înghețat al Rusiei în Europa".

În această săptămână, liderii UE vor discuta la summitul de la Bruxelles despre aprobarea unui "împrumut de reparații" pentru Ucraina, folosind activele rusești. Deși pentru această decizie este suficientă majoritatea calificată a voturilor, aprobarea este încă incertă din cauza opoziției Belgiei, care se teme de consecințe juridice ale unui astfel de pas.

