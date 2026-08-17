Patru oficiali americani, dintre care doi foști ambasadori ai SUA în România, pun sub semnul întrebării, într-un articol publicat în Jerusalem Post, viza acordată lui George Simion și susțin că ar fi necesară o analiză privind compatibilitatea acestuia cu valorile pe care Statele Unite încearcă să le apere.

Viza de SUA a lui George Simion, contestată de 4 oficiali americani, dintre care 2 foşti ambasadori - Profimedia

Autorii îi reproșează lui Simion faptul că a promovat în repetate rânduri narațiuni favorabile Kremlinului și consideră și mai îngrijorător sprijinul său constant și necondiționat pentru ca Călin Georgescu să ajungă să ocupe o funcție de rang înalt.

Semnatarii articolului sunt foştii ambasadori americani la Bucureşti Adrian Zuckerman şi Mark Gitenstein, fostul ambasador al Statelor Unite în Belgia Ronald Gidwitz şi fostul guvernator al statului Virginia James S. Gilmore III, potrivit news.ro.

"De ce George Simion, liderul partidului AUR din România, continuă să beneficieze de privilegiul unei vize pentru SUA, în pofida unui parcurs politic care a generat în mod repetat îngrijorări în rândul istoricilor, organizaţiilor evreieşti şi observatorilor democraţiei? Aceasta nu este o chestiune de drepturi. Este o întrebare dacă Statele Unite ar trebui să acorde privilegiul de a intra pe teritoriul lor unor persoane ale căror acţiuni, discurs şi asocieri politice par fundamental incompatibile cu valorile americane. Simion a depus eforturi susţinute pentru a se prezenta drept pro-american şi apropiat de mişcarea MAGA. Cu toate acestea, multe dintre poziţiile sale sugerează contrariul", afirmă cei patru în articolul de opinie intitulat "Cât valorează memoria Holocaustului? Mai puţin decât o viză pentru SUA acordată lui George Simion?".

Articolul continuă după reclamă

Cei patru remarcă faptul că retorica lui Simion a reluat frecvent naraţiuni favorabile Kremlinului. El a evitat în repetate rânduri să condamne fără echivoc agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei şi crimele documentate comise de Rusia împotriva civililor, inclusiv transferul forţat al copiilor ucraineni. În martie 2026, AUR s-a opus desfăşurării temporare în România a unor mijloace militare americane, inclusiv a avioanelor de realimentare în aer care sprijineau operaţiunile SUA într-o perioadă de tensiuni regionale sporite. Simion s-a opus, de asemenea, măsurilor care le-ar fi permis autorităţilor române să intercepteze dronele ruseşti care încălcau spaţiul aerian al României.

În acelaşi timp, lui Simion îi este în continuare interzisă intrarea atât în Republica Moldova, cât şi în Ucraina. Fostul ministru moldovean al Apărării, Anatol Şalaru, a susţinut public că Simion serveşte interesele Rusiei.

"Aceste fapte ridică o întrebare simplă: ce anume este pro-american în a te opune desfăşurării de forţe militare americane, în a respinge măsuri împotriva incursiunilor ruseşti şi în a susţine în mod repetat poziţii care se aliniază intereselor Kremlinului?", se întreabă retoric autorii articolului.

"Şi mai îngrijorător este sprijinul neîngrădit şi constant al lui Simion astfel încât Călin Georgescu să ocupe o funcţie de rang înalt în guvernul României, precum cea de preşedinte sau de prim-ministru", notează ei.

Alianţa politică dintre liderul naţionalist român George Simion şi fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu a devenit una dintre cele mai controversate evoluţii din politica românească, în opinia lor.

"În pofida declaraţiilor antisemite repetate ale lui Georgescu, a elogierii unor figuri fasciste şi a atacurilor sale la adresa instituţiilor şi liderilor occidentali, Simion a continuat să-l apere şi să-l promoveze drept o figură centrală a mişcării naţionaliste din România", remarcă cei patru oficiali americani.

Ei trec în revistă cele mai controversate declaraţii ale lui Georgescu: l-a elogiat pe Ion Antonescu, elogiat public pe Corneliu Zelea Codreanu şi Garda de Fier, a declarat că a părăsit Clubul de la Roma pentru a evita să devină "iudaizat". Ei amintesc că procurorii români l-au inculpat pe Georgescu pentru infracţiuni legate de promovarea ideologiei fasciste, activităţi antisemite şi glorificarea unor persoane condamnate pentru crime de război şi genocid.

Ei mai reproşează lui Georgescu că, deşi a încercat ulterior să se prezinte drept un aliat al preşedintelui Donald Trump şi al vicepreşedintelui JD Vance, declaraţiile sale publice anterioare reflectau o poziţie radical diferită.

În vara anului 2024, Georgescu a calificat tentativa de asasinare a lui Donald Trump drept o "manevră de PR de la Hollywood", sugerând că ar fi fost un eveniment înscenat pentru presă, a susţinut că Trump "nu mai este ceea ce era odată", prezentându-l pe liderul american drept slăbit din punct de vedere politic şi s-a referit la JD Vance numindu-l "un virus" în politica mondială, folosind un limbaj similar pentru a ataca şi alţi lideri conservatori occidentali.

Autorii articolului remarcă faptul că, pentru mulţi observatori, problema esenţială nu este doar retorica lui Georgescu, ci şi disponibilitatea lui Simion de a promova şi apăra o figură politică acuzată că promovează antisemitismul, denaturarea Holocaustului şi naţionalismul extremist, în timp ce încearcă simultan să se prezinte pe plan internaţional drept un lider conservator moderat.

"Statele Unite au susţinut timp de generaţii că antisemitismul nu trebuie niciodată scuzat, normalizat sau ignorat. Acest principiu nu ar trebui abandonat din considerente de oportunitate politică. Întrebările legate de George Simion, AUR, asocierile lor politice şi poziţiile adoptate în mod repetat împotriva unor interese strategice esenţiale ale Statelor Unite merită o analiză serioasă", apreciază cei patru oficiali americani.

"De aceea, Statele Unite ar trebui să analizeze cu atenţie dacă trecutul lui George Simion - precum şi cel al mişcării pe care o conduce - este compatibil cu valorile pe care America încearcă să le apere şi dacă acesta ar trebui să beneficieze de privilegiul de a primi o viză pentru SUA.", este concluzia articolului.