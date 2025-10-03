În timp ce statele europene raportează din ce în ce mai multe incidente cu drone neidentificate deasupra oraşelor şi aeroporturilor, preşedintele rus se face glume. Într-o declaraţie făcută la Grupul de discuții Valdai din stațiunea Soci de la Marea Neagră, Putin a ironizat afirmaţiile conform cărora dronele din spaţiul aerian NATO ar fi ruseşti.

Vladimir Putin se amuză pe seama dronelor neidentificate din spaţiul aerian NATO: "Nu o să mai trimit" - Profimedia

Acesta a glumit şi a spus că nu va mai face asta și că nu are drone care să poată zbura spre Lisabona.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Autoritățile europene au acuzat Rusia de încălcări flagrante ale spațiului aerian al regiunii, inclusiv cu incursiuni recente ale dronelor deasupra Poloniei și ale avioanelor de vânătoare deasupra Estoniei.

Articolul continuă după reclamă

El a adoptat un ton mai serios cu privire la posibilitatea ca Statele Unite să furnizeze rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, spunând că un astfel de pas ar duce la un nou val periculos de escaladare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰