Vladimir Putin se amuză pe seama dronelor neidentificate din spaţiul aerian NATO: "Nu o să mai trimit"
În timp ce statele europene raportează din ce în ce mai multe incidente cu drone neidentificate deasupra oraşelor şi aeroporturilor, preşedintele rus se face glume. Într-o declaraţie făcută la Grupul de discuții Valdai din stațiunea Soci de la Marea Neagră, Putin a ironizat afirmaţiile conform cărora dronele din spaţiul aerian NATO ar fi ruseşti.
Acesta a glumit şi a spus că nu va mai face asta și că nu are drone care să poată zbura spre Lisabona.
Autoritățile europene au acuzat Rusia de încălcări flagrante ale spațiului aerian al regiunii, inclusiv cu incursiuni recente ale dronelor deasupra Poloniei și ale avioanelor de vânătoare deasupra Estoniei.
El a adoptat un ton mai serios cu privire la posibilitatea ca Statele Unite să furnizeze rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, spunând că un astfel de pas ar duce la un nou val periculos de escaladare.
