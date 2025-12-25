Crăciunul de anul acesta vine cu vreme rea pentru milioane de europeni. O serie de ploi torenţiale a paralizat un oraş din Grecia. În timp ce în Spania, mare parte din ţară este sub alertă de temperaturi de îngheţ, iar în Franţa, mii de familii petrec astăzi pe întuneric sau în adăposturi după ce casele le-au fost inundate. Peste ocean, vremea extremă a lovit deja. Ploile torenţiale au adus inundaţii severe în mai multe oraşe din California. Peste 43 de milioane de americani sunt în alertă.

Străzile din oraşul Alimos din Grecia s-au transformat în râuri, iar puhoaiele au măturat tot. Un pasager a urcat pe plafonul maşinii în ultimul moment ca să se salveze.

În Spania, meteorologii au anunţat temperaturi şi cu 10 grade mai mici decât normalul perioadei. În Madrid, minima va fi de -3 grade, iar maxima nu va depăşi 5 grade.

"Singura scăpare pentru cei care îl așteaptă pe Papa Noel în costum de baie va fi în Gran Canaria, la 3000 de kilometri sud de Madrid, unde chiar și mâine se va putea merge la plajă", a transmis Ciprian Bălţoiu, corespondent Observator Spania.

În Andaluzia, valul de aer polar a adus deja ninsori abundente în zona montană.

În Franţa, zone întinse din regiunea Herault sunt în continuare sub ape, după ce în trei zile a plouat cât în patru luni. 1500 de familii vor petrece pe întuneric după ce liniile de electricitate au fost avariate. Oamenii se plâng că au fost uitaţi de autorităţi, fără provizii şi apă, în conditiile în care cea de la robinet nu e sigură. Altora viitura le-a luat totul.

"E complicat, pentru că am muncit zilnic, fără oprire, fără vacanţe, pentru un câştig de 30 de euro pe zi, dar acum totul s-a dus", a declarat un francez afectat de viitură.

La Lyon, oamenii au avut totuşi un motiv să se bucure de Crăciun. Zăpada a acoperit peste noapte întregul oraş.

Peste ocean, 43 de milioane de americani sunt în alertă. Ploile torenţiale afectează deja coasta de vest a Statelor Unite. Guvernatorul Gavin Newsom a declarat stare de urgenţă în Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino şi San Diego.

În San Bernardino, fenomenele meteo au adus inclusiv valuri de noroi. Mai multe drumuri au fost blocate, iar câteva persoane au rămas blocate în maşinile lor.

Autorităţle le cer oamenilor să ia în serios alertele şi avertizeză că vor fi zone unde va ploua în următoarele zile, cât într-o lună.

În pericol de evacuare sunt şi cartierele vedetelor, precum Pacific Palisades şi Malibu, devastate de incendii puternice în urmă cu aproape un an.

