Noul produs românesc care a primit protecție europeană

Un nou produs românesc a obținut recunoașterea europeană. Este vorba de „Batog de sturion” IGP, cel mai nou membru al listei de 16 produse tradiționale românești protejate la nivelul Uniunii Europene. Fabricat din filé dorsal de sturion din acvacultură, produsul se remarcă prin gustul dulce-sărat, textura compactă și afumarea cu lemn de esență tare. Această indicație geografică protejată (IGP) confirmă legătura strânsă dintre regiunea Tulcea, Delta Dunării și calitatea autentică a preparatului, adăugând valoare patrimoniului culinar românesc.

Comisia Europeană a aprobat adăugarea în registrul indicaţiilor geografice protejate (IGP) a IGP „Batog de sturion” din România.

”În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 18 februarie 2026, a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/358 al Comisiei, din 11 februarie 2026, privind înregistrarea indicaţiei geografice „Batog de sturion” (IGP) în Registrul Uniunii al indicaţiilor geografice, în temeiul Regulamentului (UE) 2024/1143 al Parlamentului European şi al Consiliului”, anunţă Ministerul Agriculturii.

IGP „Batog de sturion” din România este un produs alimentar obţinut din filé dorsal de sturion din acvacultură. Aceşti sturioni au caracteristici dezirabile precum dieta alimentară apropiată de cea a sturionilor din mediul natural şi faptul că trăiesc în condiţii propice dezvoltării şi reproducerii, într-un mediu controlat, fără contaminanţi. Filetat, depielat şi porţionat manual, produsul are o structură compactă, pentru o feliere uşoară. Procesul de fabricaţie a „Batogului de sturion” include sărarea cu un amestec de sare gemă şi zahăr, zvântarea pentru obţinerea consistenţei cu o umiditate reziduală de minim 35 %, precum şi afumarea cu fum din lemn de esenţă tare, pentru desăvârşirea gustului şi a culorii. Gustul dulce-sărat este însoţit de un gust „de carne”, specific speciilor de sturion.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, celor 15 produse româneşti recunoscute şi înregistrate la nivel european li se alătură, începând de astăzi, cea de-a 16-a denumire protejată – „Batog de sturion” (IGP).

Care sunt cele 15 produse deja înregistrate

Cele 15 produse deja înregistrate sunt: Magiun de prune de Topoloveni (Indicaţie Geografică Protejată), Salam de Sibiu (Indicaţie Geografică Protejată), Novac afumat din Ţara Bârsei (Indicaţie Geografică Protejată), Scrumbie afumată de Dunăre (Indicaţie Geografică Protejată), Telemea de Sibiu (Indicaţie Geografică Protejată), Cârnaţi de Pleşcoi (Indicaţie Geografică Protejată), Caşcaval de Săveni (Indicaţie Geografică Protejată), Salata cu icre de ştiucă de Tulcea (Indicaţie Geografică Protejată), Telemea de Ibăneşti (Denumire de Origine Protejată), Salată tradiţională cu icre de crap (Specialitate Tradiţională Garantată), Plăcintă dobrogeană (Indicaţie Geografică Protejată), Pită de Pecica (Indicaţie Geografică Protejată), Salinate de Turda (Indicaţie Geografică Protejată), Sardeluţă marinată fabricată potrivit tradiţiei din România – Specialitate Tradiţională Garantată şi Cârnaţi din topor din Vâlcea - Indicaţie Geografică Protejată.

În prezent, România mai are 13 produse aflate în etapa de verificare la nivelul Comisiei Europene: 4 pentru înregistrare ca Indicaţie Geografică Protejată (IGP) şi 9 pentru înregistrare ca Specialitate Tradiţională Garantată (STG).

Denumirea „BATOG DE STURION” a dobândit protecţia pe sistemul de calitate Indicaţie Geografică Protejată (IGP) în baza Regulamentului (UE) 2024/1143 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 aprilie 2024 privind indicaţiile geografice pentru vin, băuturi spirtoase şi produse agricole, precum şi privind specialităţile tradiţionale garantate şi menţiunile facultative de calitate pentru produsele agricole, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013, (UE) 2019/787 şi (UE) 2019/1753 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012.

Indicaţia geografică protejată (IGP) arată legătura dintre regiunea geografică specifică şi denumirea produsului, în cazul în care o anumită calitate, reputaţie sau altă caracteristică poate fi atribuită în mod esenţial originii sale geografice. Pentru a beneficia de această etichetă de calitate, cel puţin una dintre etapele de producţie, prelucrare sau preparare trebuie să aibă loc în regiune.

„Batog de sturion” IGP este un produs alimentar din peşte, din materie primă filé dorsal de sturion (familia Acipenseridae, speciile Huso huso - morun, Acipenser gueldenstadtii - nisetru, Acipenser baerii- nisetru siberian). Procesul de fabricaţie include etapa de sărare, cu un amestec controlat de sare gemă şi zahăr, care contribuie la formarea gustului specific al produsului finit, etapa de zvântare cu rol important în obţinerea consistenţei la o umiditate reziduală a produsului finit controlată, precum şi etapa de afumare cu fum din lemn de esenţă tare, cu rol în formarea culorii şi în desăvârşirea gustului, scrie News.ro.

Filé-ul dorsal este prelevat de la exemplare de sturion în greutate de minim 7 kilograme cu proporţie de grăsime de minim 7%. Acestea determină ca, la finalul prelucrării, produsul să aibă o umiditate reziduală de minim 35%. Folosirea filé-ului dorsal conferă produsului o structură compactă, din care se pot obţine porţii, prin feliere, cu acelaşi aspect.

„Batog de sturion” IGP emană un miros uşor de afumare, iar gustul dulce-sărat este acompaniat de gustul cărnos, specific speciei sturion care nu are gust pregnant de peşte.

Produsul se prezintă sub formă de filé, tăiat îngrijit, bucată întreagă, depielat, cu suprafaţa curată, netedă, fără rupturi, legat cu sfoară în model de plasă pescărească pentru menţinerea fermităţii cărnoase. Are un aspect exterior curat, de formă lunguiaţă, ovală, neregulată. Culoarea, la exterior, este dată de un amestec de nuanţe de auriu şi brun-auriu. În secţiune, până la mijloc, prezintă transparenţă, fiind unsuros, fraged la apăsare, dar nu prea uscat.

Sturionii din acvacultură conferă produsului proprietăţile necesare obţinerii caracteristicilor organoleptice, având o dietă alimentară apropiată de cea a sturionilor din mediul natural, în condiţii similare propice dezvoltării şi reproducerii, crescuţi într-un mediu acvatic controlat, fără contaminanţii din mediul natural.

Aria geografică a produsului „Batog de sturion” IGP este aria judeţului Tulcea, conform organizării administrative a României. Aceasta include Delta Dunării şi gurile Dunării cu ieşire la Marea Neagră.

Caracteristica de sustenabilitate este determinată de faptul că din anul 2006, România protejează sturionii printr-un regim de prohibiţie a pescuitului lor în habitatele naturale, inclusiv cele din aria geografică. „Batog de sturion” IGP contribuie la protejarea resurselor naturale, prin folosirea ca materie primă a sturionilor din acvacultură.

Etapele fabricării produsului sunt: recepţia materiei prime şi a materialelor auxiliare, sortare, eviscerare, filetare, depielare şi porţionare, congelare, decongelare, fasonare, sărare, controlul sărării, legarea şi pregătirea pentru zvântare, afumare, răcire şi maturare, ambalare şi pregătire pentru livrare. Etapele de ambalare şi pregătire pentru livrare sunt descrise cu titlu informativ, ca parte a procesului de producţie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰