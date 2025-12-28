Antena Meniu Search
Video Vulcanul Etna a erupt după aproape 30 de ani. Lava a fost aruncată la sute de metri în aer

Spectacol al naturii pe insula italiană Sicilia. Vulcanul Etna a erupt. EA: Râuri de lavă au fost aruncate în aer până la 400 de metri înălţime, iar fumul gros a fost purtat kilometri întregi de vânt.

de Redactia Observator

la 28.12.2025 , 13:38

Este o premieră după aproape 30 de ani. Erupţia a avut loc în craterul din nord-est, considerat de ani de zile un gigant adormit. Autorităţile i-au îndemnat pe turişti să eviteze deplasările pe versanţii vulcanului.

eruptie etna italia vulcan
Observator » Ştiri externe » Vulcanul Etna a erupt după aproape 30 de ani. Lava a fost aruncată la sute de metri în aer