Spectacol al naturii pe insula italiană Sicilia. Vulcanul Etna a erupt. EA: Râuri de lavă au fost aruncate în aer până la 400 de metri înălţime, iar fumul gros a fost purtat kilometri întregi de vânt.

Este o premieră după aproape 30 de ani. Erupţia a avut loc în craterul din nord-est, considerat de ani de zile un gigant adormit. Autorităţile i-au îndemnat pe turişti să eviteze deplasările pe versanţii vulcanului.

