Warner Bros respinge oferta de preluare de 108,4 mld. dolari a Paramount: "Nu depăşeşte oferta Netflix"

Consiliul de Administraţie al Warner Bros. Discovery (WBD) a respins în unanimitate, miercuri, oferta de preluare a Paramount Skydance, în valoare de 108,4 miliarde de dolari. Consiliul a subliniat că "nu este în interesul superior" al WBD şi al acţionarilor săi şi că aceasta "nu depăşeşte oferta Netflix", scrie DPA, citată de Agerpres.

Oficialii recomandă acţionarilor să aprobe oferta Netflix.

"Consiliul de Administraţie al Warner Bros Discovery (WBD) a stabilit, în unanimitate, că cea mai recentă ofertă a Paramount rămâne inferioară acordului de fuziune cu Netflix în multiple zone cheie", a afirmat Samuel A Di Piazza, Jr, preşedintele Board-ului Warner Bros.

Anunţul vine după ce gigantul american de streaming Netflix informase recent că a ajuns la un acord în vederea preluării activelor care includ studiourile de film şi televiziune Warner Bros Discovery şi prestigioasa divizie de streaming HBO Max, pentru aproximativ 82,7 miliarde de dolari.

Aceasta ar fi cea mai mare operaţiune de consolidare din industria divertismentului de la preluarea Fox de către Disney, în 2019, pentru 71 miliarde de dolari.

Paramount, ofertă de preluare a Warner Bros de 108,4 miliarde de dolari

În decembrie, grupul media Paramount Skydance a lansat o ofertă ostilă de preluare a Warner Bros Discovery, inclusiv divizia Global Networks, în valoare de 108,4 miliarde de dolari.

Conform analiştilor, cumpărarea proprietarului unor francize importante, printre care "Game of Thrones", "DC Comics" şi "Harry Potter", va înclina şi mai mult balanţa puterii de la Hollywood în favoarea gigantului de streaming Netflix, care şi-a construit dominaţia fără achiziţii majore sau o bibliotecă mare de conţinut, şi îi va permite să respingă concurenţa din partea Walt Disney şi Paramount, susţinute de familia Ellison.

Ce se află în spatele achiziţiei Warner Bros

Analiştii susţin că în spatele achiziţiei stă dorinţa Netflix de a bloca drepturile pe termen lung asupra serialelor şi filmelor de succes şi de a se baza mai puţin pe studiouri externe, pe măsură ce se extinde în domeniul jocurilor şi caută noi căi de creştere, după succesul măsurilor sale de reprimare a partajării parolelor.

Acordul va fi analizat cu atenţie de organismele de reglementare a concurenţei din Europa şi SUA, deoarece ar oferi celui mai mare serviciu de streaming din lume dreptul de proprietate asupra unui rival care deţine HBO Max şi se mândreşte cu aproape 130 de milioane de abonaţi la streaming.

Paramount, condus de David Ellison, care a lansat războiul ofertelor cu o serie de oferte nesolicitate şi are legături strânse cu administraţia Trump, a pus la îndoială procesul de vânzare, într-o scrisoare în care susţine că Netflix a fost tratat preferenţial.

