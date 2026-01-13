Paramount contraatacă: Proces și presiuni pentru a bloca înțelegerea Warner Bros. - Netflix

Paramount vrea să oprească cu orice preţ fuziunea Warner Bros. Discovery - Netflix. A dat în judecată WBD, cerând instanței să oblige compania să ofere mai multe informații pentru ca acționarii să știe exact ce presupune această fuziune și dacă e în interesul lor. În plus, vrea să nominalizeze membri în consiliul de administrație al Warner Bros., adică să-și pună propriii oameni în conducerea companiei pentru a influenţa deciziile.

David Ellison conduce ofensiva prin care Paramount Skydance încearcă să preia Warner Bros Discovery, în competiție directă cu Netflix - Profimedia

Paramount Skydance face presiuni asupra acționarilor Warner Bros. Discovery (WBD) pentru a-și impune propriii candidați în consiliul de administrație și a prelua controlul asupra deciziilor companiei, potrivit Financial Times.

Pe 7 ianuarie, consiliul de administraţie al WBD a respins în unanimitate, oferta de preluare lansată de Paramount, în valoare de 108,4 miliarde de dolari. Consiliul a subliniat că "nu este în interesul" WBD şi al acţionarilor săi şi că aceasta "nu depăşeşte oferta Netflix".

În acelaşi timp, șeful Paramount Skydance, David Ellison, fiul miliardarului Larry Ellison (Oracle), a anunţat într-o scrisoare trimisă luni acționarilor Warner Bros. Discovery că a dat în judecată compania și pe directorul său general, David Zaslav, la un tribunal din statul Delaware. Ellison vrea ca Warner Bros. să fie obligată să ofere detalii clare despreînțelegerea pe care o negociază cu Netflix.

În esenţă, Ellison acuză compania că nu a explicat cum a fost evaluată afacerea, cât valorează exact acordul cu Netflix, cum se reduce prețul prin datoriile preluate sau cum a fost calculat riscul în cazul ofertei Paramount, o ofertă de 30 de dolari pe acțiune, plătită integral în numerar, inferioară celei propuse de Netflix de 27,75 dolari pe acțiune. Paramount susține că WBD a ascuns informații esențiale pentru a compara cele două oferte, inclusiv valoarea rețelelor internaționale (care include CNN).

Momentul marchează o nouă escaladare în eforturile Paramount de a bloca acordul de 82,7 miliarde de dolari cu Netflix pentru achiziția diviziilor de studio și streaming ale WBD, după ce grupul media a respins oferta de 108 miliarde de dolari a Paramount pentru întreaga companie, inclusiv canalele TV prin cablu.

După ce a pierdut în fața Netflix, Paramount s-a adresat direct acționarilor lansând o ofertă ostilă. Paramount a declarat luni că intenționează să "nominalizeze membri pentru consiliul de administrație" în cadrul adunării anuale a WBD din acest an și să încurajeze acționarii să voteze "împotriva aprobării tranzacției cu Netflix".

Replica WBD a fost că Paramount "încearcă să distragă atenția printr-un proces lipsit de temei și atacuri asupra unui consiliu care a adus acționarilor o valoare fără precedent". Paramount a declarat că susţine în continuare oferta sa ostilă, care expiră la sfârșitul acestei luni, dar a recunoscut că soarta acordului "va depinde, cel mai probabil, de votul acționarilor WBD".

Paramount a mai anunțat că vrea să modifice statutul companiei WBD pentru ca separarea diviziei Global Networks (canalele internaționale) să fie supusă votului acționarilor și că va cere vot împotriva ofertei Netflix dacă WBD convoacă o adunare specială pe tema tranzacției. "Aceste acțiuni, alături de oferta noastră, garantează că voi aveți ultimul cuvânt în a decide care ofertă este mai bună pentru voi" a transmis Paramount direct acționarilor WBD.

