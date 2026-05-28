Cererile de pace ale Iranului au ajuns aseară pe masă la Casa Albă. Iar semnalul venit de la Washington este unul cât se poate de clar: Statele Unite nu sunt mulţumite de termenii Republicii Islamice şi sunt dispuse să reia luptele. Peste noapte a atacat o bază militară din apropierea Strâmtorii Ormuz. Trump a ameninţat chiar şi Omanul - unul dintre aliaţii săi cheie. Declaraţia a stârnit însă confuzie totală. Casa Albă nu a clarificat încă dacă e vorba de o greşeală de exprimare.

Cu nervii întinşi la maximum din cauza negocierilor de pace blocate, Donald Trump a lansat noi ameninţări în timpul şedinţei ţinute aseară la Casa Albă. Liderul american a avertizat inclusiv Omanul, un aliat cheie, să nu se amestece în situaţia din strâmtoarea Ormuz.

"Omanul se va comporta ca ceilalţi, altfel va trebui să îi pulverizăm", a declarat președintele american.

Declaraţia a creat însă mai multă confuzie în spaţiul public. Mulţi s-au întrebat dacă nu cumva liderul de la Casa Albă a încurcat din nou numele unor ţări, cum s-a mai întâmplat cu Albania şi Armenia.

Pretenţiile Iranului fac Statele Unite să îşi piardă cumpătul, mai ales după ce Teheranul a cerut deblocarea unui sfert din banii blocaţi ca sancţiuni în bănci.

"Nu vorbim despre niciun fel de relaxare financiară pentru Iran, nu se pune problema", a declarat Donald Trump.

Pentru semnarea acordului de pace, Teheranul mai cere plecarea trupelor americane din regiune şi ridicarea blocadei din porturi. Casa Albă a catalogat informaţiile drept o invenţie.

"Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă pentru toata lumea. Nimeni nu o va controla. Noi o vom supraveghea, dar nimeni nu o va controla. Asta negociem acum. Sunt ape internaţionale. Iar preţurile la petrol se vor calma, la nivelul dinainte de război", a declarat președintele american.

Acţiunile din teren par să contrazică însă declaraţiile. Peste noapte, Statele Unite au lansat noi atacuri împotriva unei baze militare din Iran. Trei explozii ar fi fost auzite şi în apropierea unui oraş-port situat în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Continuarea conflictului din Orient dezechilibrează balanţa şi securităţii din Europa. Armata americană va lua din bazele de pe continentul nostru sute de avioane de luptă, submarine şi nave de război.

