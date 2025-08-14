WhatsApp acuză Rusia de blocarea serviciilor. Kremlinul pregăteşte terenul pentru o aplicație rusească

WhatsApp acuză Rusia că încearcă să îi blocheze serviciile, susținând că aplicația deținută de Meta Platforms oferă utilizatorilor dreptul la comunicare securizată și anunță că va continua eforturile pentru a menține disponibile în Rusia serviciile criptate.

Rusia a început să restricționeze anumite apeluri pe Telegram și WhatsApp, acuzând platformele străine că nu au furnizat informații organelor de aplicare a legii în cazuri de fraudă și terorism, potrivit Reuters.

"WhatsApp este privat, criptat end-to-end și se opune încercărilor guvernului de a încălca dreptul oamenilor la o comunicare securizată, motiv pentru care Rusia încearcă să îl blocheze pentru peste 100 de milioane de oameni din țară", se arată într-un comunicat WhatsApp.

"Vom continua să facem tot ce putem pentru ca serviciile de comunicare criptată end-to-end să fie disponibile pentru toată lumea, inclusiv în Rusia."

Telegram a declarat că moderatorii săi folosesc instrumente de inteligență artificială pentru a monitoriza părțile publice ale platformei și a elimina milioane de mesaje malițioase în fiecare zi.

"Telegram combate activ utilizarea abuzivă a platformei sale, inclusiv apelurile la sabotaj, violență sau fraude", a transmis compania într-un comunicat.

Rusia se află în conflict cu platformele tehnologice străine de mai mulți ani în privința conținutului și stocării datelor, o dispută latentă care s-a intensificat după ce Moscova și-a trimis armata în Ucraina, în februarie 2022, criticii susținând că autoritățile ruse încearcă să își extindă controlul asupra spațiului online al țării.

În iulie, parlamentarul rus Anton Gorelkin a declarat că WhatsApp "ar trebui să se pregătească să părăsească piața rusă", iar un nou serviciu de mesagerie "național", MAX, dezvoltat de compania rusă de social media VK, îi va lua locul, conform The Associated Press.

MAX, promovat ca o platformă completă pentru mesagerie, servicii guvernamentale online, plăți și altele, a fost lansat în teste beta, dar nu a reușit încă să atragă un număr mare de utilizatori.

