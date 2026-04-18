WSJ: Armata SUA se pregătește să intercepteze nave care au legături cu Iranul și să confiște nave comerciale

Armata americană se pregătește în următoarele zile să intercepteze petroliere cu legături cu Iran și să confiște nave comerciale în apele internaționale, potrivit oficialilor americani, extinzându-și represiunea navală dincolo de Orientul Mijlociu.

Informația a fost prezentată de Wall Street Journal. Planificarea vine în timp ce armata iraniană continuă să-și întărească puterea asupra Strâmtorii Ormuz, atacând sâmbătă mai multe nave comerciale, declarând că această cale navigabilă este "strict controlată" de Iran.

Evoluțiile au pus companiile de transport maritim în dificultate, la o zi după ce ministrul iranian de externe a declarat că strâmtoarea este complet deschisă traficului comercial - un anunț salutat de președintele Trump.

Decizia administrației Trump de a intensifica presiunea economică asupra Teheranului are scopul de a forța regimul să redeschidă strâmtoarea și să facă concesii privind programul său nuclear, care a fost în centrul negocierilor dintre SUA și Iran.

Președintele Trump a declarat vineri că Iranul a fost deja de acord să predea stocul său de uraniu puternic îmbogățit către SUA, deși Iranul a respins această afirmație. De asemenea, este în joc cât timp ar putea accepta Iranul să renunțe la îmbogățirea uraniului și dacă Teheranul ar primi miliarde de dolari în fonduri înghețate din țări străine, ca parte a unui acord.

SUA a întors din drum 23 de nave care au încercat să părăsească porturile iraniene ca parte a unei blocade navale a porturilor iraniene, potrivit Comandamentului Central al SUA.

Extinderea campaniei va permite SUA să preia controlul asupra navelor legate de Iran din întreaga lume, inclusiv navele care transportă petrol iranian care navighează deja în afara Golfului Persic și cele care transportă arme ce ar putea sprijini regimul iranian.

SUA "va urmări în mod activ orice navă sub pavilion iranian sau orice navă care încearcă să ofere sprijin material Iranului", a declarat joi generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme. "Aceasta include navele flotei întunecate care transportă petrol iranian. După cum știți majoritatea dintre voi, navele flotei întunecate sunt acele nave ilicite sau ilegale care se sustrag reglementărilor, sancțiunilor sau cerințelor de asigurare internaționale."

Măsura, despre care Caine a spus că va fi pusă în aplicare parțial de Comandamentul Indo-Pacific al SUA, va implementa o nouă fază a campaniei de presiune americane împotriva Teheranului, pe care oficialii administrației Trump au numit-o "Furia Economică".

Președintele Trump este optimist că blocada navală, combinată cu măsurile impuse în cadrul Furiei Economice, va ajuta la facilitarea unui acord de pace, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, pentru Journal.

Presiunea de a intensifica presiunea economică vine în contextul în care un armistițiu temporar între cele două părți urmează să expire săptămâna viitoare. Discuțiile purtate weekendul trecut în Pakistan s-au încheiat fără un progres, iar o altă rundă de negocieri nu a fost încă stabilită.

Ambele părți au luat măsuri în cazul în care luptele se reiau, deși niciuna dintre părți nu pare dornică să reia războiul. Iranul a păstrat mii de rachete cu rază medie de acțiune și scurtă de acțiune și recuperează lansatoarele din zonele de depozitare subterane. Oficialii americani spun că industria de apărare a țării a fost puternic bombardată, ceea ce va împiedica Iranul să producă rapid mai multe rachete.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că forțele americane sunt "pregătite la maximum" pentru a relua operațiunile militare dacă discuțiile eșuează. Însă oficialii administrației Trump nu par dornici să folosească trupe terestre, o opțiune care ar putea cauza pierderi în rândul americanilor și care este nepopulară în rândul majorității publicului american.

Și, deși Hegesth a subliniat că atacul asupra centralelor electrice iraniene este încă o opțiune, o astfel de mișcare ar implica și un risc substanțial, deoarece ar putea determina Teheranul să riposteze împotriva infrastructurii energetice din Arabia Saudită și din alte națiuni arabe aliate cu SUA.

Acest lucru a pus un accent pe efectul de levier economic, în timp ce Casa Albă caută o soluționare și o ieșire din conflict.

Cea mai mare parte a exporturilor de țiței ale Iranului, de aproximativ 1,6 milioane de barili pe zi, sunt destinate Chinei și sunt cumpărate de rafinării mici și independente. Deși China a petrecut luni întregi consolidându-și aprovizionarea pentru a preveni șocurile generate de conflict, remarca lui Caine a servit drept avertisment pentru Beijing, a declarat un oficial american.

