Doi copii de 15 şi 12 ani, printre victimele accidentului de tren din Flandra. Microbuzul, aruncat la 15 metri

Accident tragic în Flandra. Patru persoane, dintre care doi copii de 15 şi 12 ani, şi-au pierdut viaţa, după ce un autobuz şcolar a fost lovit de un tren la Buggenhou.

Poliția a cordoane de siguranță la o trecere la nivel cu calea ferată unde un tren s-a ciocnit cu o dubă în Buggenhout, Belgia, marți, 26 mai 2026. - Profimedia

Accidentul teribil a avut loc marţi la ora 8:08, la o trecere de cale ferată din Buggenhout, în Flandra de Est. Ministrul federal al Mobilității, Jean-Luc Crucke, a declarat că alături de cei doi adoilescenţi au mai murit însoțitorul lor și șoferul autobuzului. Alți cinci elevi se aflau în vehicul, dintre care doi sunt grav răniți. Nicio persoană din tren nu a fost rănită.

Potrivit companiei feroviare Infrabel, semnalele erau roşii, iar barierele erau coborâte. „Mecanicul trenului a încercat totuși să frâneze de urgență”, a precizat purtătorul de cuvânt Infrabel. Trenul circula cu aproximativ 120 km/h și se pregătea să înceapă frânarea în timp ce se apropia de o gară, situată la aproximativ un kilometru distanță, scrie lalibre.be.

Aruncat la 15 metri distanţă

Microbuzul a fost apoi „proiectat la aproximativ cincisprezece metri de un pilon metalic care susținea o parte din cablurile trecerii la nivel cu calea ferată”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Infrabel.

O anchetă trebuie să stabilească circumstanțele exacte ale accidentului.

Ministrul de Interne Bernard Quintin a reacționat pe X: „Gândurile mele se îndreaptă către victime și apropiații lor. Le doresc multă putere răniților. Mulțumesc serviciilor de urgență pentru intervenția rapidă la fața locului.”

Traficul feroviar a fost întrerupt între Dendermonde și Londerzeel, iar autobuze de înlocuire au fost puse în circulație.

