WSJ: Germania se reinventează în fabrică de armament

Pe măsură ce modelul său de export se prăbușește, Germania trece de la mașini la tunuri - și încearcă să transforme declinul industrial într-un boom al apărării. După decenii de activitate ca motor al producției europene, țara se află în cea mai lungă perioadă de stagnare de la al Doilea Război Mondial, confruntându-se cu concurența din partea Chinei și cu o scădere a cererii. Răspunsul este la fel de dur ca și criza: transformarea bazei sale industriale în arsenalul Occidentului.

O rețea de date dezvăluie cum s-a prăbușit vechiul model. În fiecare lună, aproximativ 15.000 de locuri de muncă dispar din industria prelucrătoare germană, inclusiv din sectorul auto, cândva dominant, potrivit cifrelor guvernamentale, citate de Wall Street Journal.

Mercedes-Benz a înregistrat o scădere de 49% a profitului pentru 2025, în timp ce Volkswagen, al doilea cel mai mare producător auto din lume, a declarat că profitul său a scăzut cu 44% în aceeași perioadă și a anunțat planuri de a reduce 50.000 de locuri de muncă în Germania până în 2030.

Chiar și mărci emblematice precum Porsche raportează pierderi uimitoare, profitul operațional scăzând cu 98% față de 2024, care era deja unul dintre cei mai slabi ani din istoria modernă.

Articolul continuă după reclamă

O mare parte din munca grea din economia germană este acum realizată de sectorul serviciilor, care reprezintă aproximativ 70% din producția economică, deși industria prelucrătoare reprezintă încă 20% - și până la o cincime din totalul serviciilor sunt legate de firme industriale, cum ar fi producătorii de automobile.

Acum, pe măsură ce garanțiile de securitate americane par mai puțin sigure, iar Europa se grăbește să se reînarmeze, Berlinul se poziționează pentru a deveni coloana vertebrală a industriei de apărare a continentului.

"Industria auto trece printr-o perioadă dificilă din cauza recesiunii economice globale, a riscurilor geopolitice și a concurenței tot mai mari din partea Chinei", a declarat Klaus Rosenfeld, director executiv al Schaeffler, unul dintre principalii furnizori de automobile din lume, care produce de toate, de la sisteme de propulsie la rulmenți - și acum un jucător emergent în sectorul apărării.

În același timp, recentele modificări de reglementare din Germania și Uniunea Europeană au îmbunătățit accesul companiilor de apărare la piața de capital, în timp ce contracte guvernamentale uriașe și scheme de finanțare publică au deblocat aproape un trilion de euro în finanțarea apărării, aproximativ 1,2 trilioane de dolari, determinate de temerile legate de expansionismul rusesc și de un mediu global din ce în ce mai ostil.

"O tendință importantă în economia germană este că oamenii se întreabă mult mai mult decât înainte -cum putem contribui la ceea ce nu s-a făcut în ultimii ani - să ne recâștigăm capacitatea de a ne apăra - și asta facem”, a spus Rosenfeld.

Firma lui Rosenfeld produce acum motoare pentru drone, sisteme de bord pentru vehicule blindate și componente pentru aviația militară. Scopul său este ca 10% din cifra de afaceri a companiei - în prezent 24 de miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 28 de miliarde de dolari - să provină de la divizia de apărare înființată anul trecut, o mare parte din producție fiind asigurată de cei peste 100.000 de angajați și 100 de fabrici din întreaga lume, inclusiv opt în SUA.

"În Germania se văicăresc mult - dacă toată lumea se plânge tot timpul că lucrurile sunt oribile, atunci nimic nu va funcționa. Trebuie să ne suflecăm mânecile."

De-a lungul centurii industriale a Germaniei, liniile de fabrici care odinioară alimentau miracolul exporturilor țării sunt reconfigurate în mașinăria reînarmării Europei.

Guvernul este de acord. Abordarea Berlinului nu este de a revigora vechea economie, ci de a o înlocui. Fabricile inactive și un număr tot mai mare de lucrători calificați concediați sunt redirecționați către singurul sector care încă se extinde la scară largă.

Volkswagen poartă discuții cu companii israeliene cu scopul de a începe producția de componente pentru sistemul israelian Iron Dome până în 2027. O serie de companii au adăugat schimburi de lucru pentru a produce arme și muniții pentru Ucraina. Interceptoarele Patriot, mult timp un produs exclusiv american, vor fi fabricate în curând în Germania pentru a satisface cererea în creștere.

Aproape 90% din capitalul de risc european investit în tehnologia de apărare se îndreaptă către companii germane, potrivit cifrelor guvernamentale.

"Europa trebuie să fie capabilă să se apere [și] asta înseamnă și construirea unei industrii puternice de securitate și apărare pe care să ne putem baza", a declarat ministrul Economiei, Katherina Reiche.

Reiche, împreună cu colegii din cabinet, inclusiv ministrul apărării, a făcut presiuni pentru transformarea companiilor producătoare aflate în dificultate în contractori de apărare. "Reutilizarea unităților de producție existente din alte industrii poate reduce obstacolele în calea creșterii capacității interne", a spus ea.

Ministerul Economiei finanțează acum o platformă de conectare, înființată de principala asociație comercială din industria apărării, BDSV, pentru a conecta lanțurile de aprovizionare cu apărare consacrate cu companii din alte sectoare.

Impulsul companiilor din afara domeniului apărării contribuie la atenuarea presiunii asupra lanțurilor de aprovizionare tradiționale pentru a se extinde, a declarat șeful BDSV, Hans Christoph Atzpodien.

Sebastian C. Schulte a preluat funcția de director executiv la Deutz, pionierul motorului cu ardere internă, cu o vechime de 162 de ani, cu aproximativ două săptămâni înainte ca Rusia să lanseze invazia la scară largă a Ucrainei în 2022. La fel ca mulți dintre colegii industriali, compania fusese afectată de economia slăbită a Germaniei, iar războiul a înrăutățit lucrurile.

"Transformarea companiei a devenit meseria mea", a spus Schulte.

Provenind din industria apărării maritime, instinctul său era să transforme o criză accelerată de război într-o oportunitate. "Punct forte al nostru este reprezentat de lanțuri de aprovizionare stabile: ceea ce funcționează pentru motoare și echipamente miniere va funcționa și pentru industria de apărare", a spus el.

În timp ce companiile tradiționale de apărare au adesea cicluri de dezvoltare foarte lungi și au nevoie de ani pentru a extinde producția, producătorii pregătiți pe piața auto extrem de competitivă sunt capabili să se extindă rapid, a spus el.

Într-adevăr, Lockheed Martin, gigantul american din domeniul apărării care produce rachete pentru sistemul de apărare aeriană Patriot, produce doar aproximativ 620 de rachete interceptoare pe an, în ciuda cererii uriașe declanșate de războaiele care implică Rusia și Iranul.

Deutz, o afacere mai agilă, obișnuită cu capriciile rapide ale cumpărătorilor de mașini, s-a mișcat atât de repede încât acum furnizează motoare de generare a energiei pentru sistemele Patriot utilizate de Arabia Saudită, precum și diverse sisteme fără pilot și vehicule blindate.

Compania a achiziționat startup-uri din domeniul apărării și a investit într-o afacere complet nouă, în care nu avea experiență anterioară. "Am decis să ne punem banii acolo unde ne punem gura", a spus Schulte.

Pariul a fost câștigat: Spre deosebire de multe firme auto, compania nu a făcut concedieri masive pe măsură ce lucrătorii s-au mutat în producția de apărare. Compania a crescut cu 15% în venituri anul trecut.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de un alt Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰