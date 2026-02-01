Consilierul de securitate al premierului Slovaciei demisionează, pe fondul legăturilor cu Jeffrey Epstein

Consilierul pe probleme de securitate națională al prim-ministrului Slovaciei a demisionat după ce documente publicate de SUA au arătat că acesta a schimbat mesaje despre fete și diplomație cu regretatul infractor sexual Jeffrey Epstein.

Robert Fico a anunțat sâmbătă într-un mesaj video că a acceptat plecarea lui Miroslav Lajcak, descriindu-l pe consilier drept "o sursă incredibilă de experiență în diplomație și politică externă".

Demisia vine la o zi după ce Departamentul de Justiție al SUA a publicat trei milioane de documente referitoare la influentul finanțator.

Deși dosarele nu arată nicio abatere din partea celor vizați, inclusiv a lui Lajcak, acestea au ridicat din nou semne de întrebare pentru cei care au avut legături cu Epstein, relatează BBC.

Într-un schimb de mesaje text din octombrie 2018 - când Lajcak era ministru de externe al Slovaciei - Lajcak și Epstein au putut fi văzuți discutând cu relaxare despre femei și despre o viitoare întâlnire cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

După ce Epstein a trimis o imagine, care nu poate fi văzută în înregistrare, Lajcak răspunde: "De ce nu mă invitați la aceste jocuri? Aș lua-o pe fata 'MI'".

"Cine nu ar face-o", răspunde Epstein prin mesaj. "Le puteți avea pe amândouă, nu sunt posesiv. Și pe surorile lor."

Mai târziu în conversație, Epstein poate fi văzut implorându-l pe Lajcak să-l roage pe Lavrov să-i ia un tricou cu Lavrov și Viltaly Churkin, un ambasador rus la ONU care murise anul precedent.

"Tu iei tricoul. Apoi le iei pe fete", scrie Epstein, lucru la care Lajcak este de acord.

Epstein spune apoi: "Nu glumesc, amândouă surorile lor înoată în piscină."

"Nu e corect!", răspunde Lajcak.

"Deși toți au sub 30 de ani. Deci. Probabil prea tineri pentru tine", adaugă Epstein. "Sau ar trebui să spun sub 50."

"Nu fi rău", răspunde Lajčák. "Nu mă cunoști în acțiune."

Într-un e-mail către Epstein din noiembrie 2017, Lajcak îi cere lui Epstein să o ajute pe o producătoare de film să-și includă filmul pe lista scurtă pentru Premiile Oscar din acel an.

Lajcak a negat inițial că ar fi discutat despre femei cu Epstein când dosarele au fost publicate vineri, potrivit presei slovace. Ulterior, ar fi spus că a decis să demisioneze pentru a evita să-l afecteze pe Fico din punct de vedere politic.

Fico a caracterizat indignarea din Slovacia față de asocierea lui Lajcak cu Epstein drept "un atac împotriva mea".

"Nu am mai văzut atâta ipocrizie în criticile sale de mult timp și din toate părțile", a spus el.

Lajcak a servit în patru guverne slovace, trei conduse de Fico, și ca diplomat internațional. Fostul ministru de externe fusese cel mai recent reprezentant special al UE pentru Balcanii de Vest.

Setul masiv de documente publicat vineri a dezvăluit noi detalii despre relațiile pe care Epstein - care a murit în arest în 2019 în timp ce aștepta procesul pentru trafic sexual - le-a avut cu personalități importante, inclusiv Elon Musk, Lord Peter Mandelson, Bill Gates și Andrew Mountbatten-Windsor.

Printre acestea se numără imagini cu fostul Duce de York, căruia i s-au deposedat titlurile din cauza asocierii sale cu finanțatorul căzut în dizgrație, care par să-l arate pe fostul prinț îngenuncheat în patru labe deasupra unei femei întinse la pământ.

