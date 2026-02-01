Mare atenţie la produsele pe care le mâncaţi, de unde le luaţi şi mai ales cum le pregătiţi. Un bărbat din Brăila a murit de listerioză, o boală provocată de o bacterie periculoasă care se găseşte în alimentele contaminate. Rudele spun că acesta ar fi mâncat brânză de la magazinul de zonă şi, la câteva zile după ce a ajuns la spital, a murit. Iniţial s-a crezut că era vorba despre gripă, însă în cele din urmă rezultatele analizelor au confirmat boala. O anchetă epidemiologică este acum în desfăşurare.

Bărbatul de 67 de ani din localitatea Cazasu a murit subit la câteva zile după ce a mâncat brânza. "Noi am luat-o ca pe o răceală. Am luat nişte medicamente după care a început să aibă frisoane, a avut o stare de leşin şi atunci am chemat salvarea", a spus Ionuţ Ştergărel, fiul bărbatului.

"Era un om în toată firea, mergea pe bicicletă, a făcut sport mult, a cochetat cu fotbalul local şi nu părea să aibă probleme grave de sănătate", a mărturisit Alexandru Popescu, primarul comunei Cazasu.

Listerioza, boala care i-a adus sfârşitul, provine de la o bacterie transmisă omului prin consumul de alimente contaminate, în special lactate nepasteurizate, brânzeturi moi, carne insuficient preparată termic sau produse păstrate necorespunzător.

Articolul continuă după reclamă

Familia bărbatului decedat din cauza acestei bacterii spune că obişnuiau să cumpere alimente de la marketul din localitate, dar şi de la cele din oraşul Brăila care se află la câţiva kilometri distanţă.

Cazul a alertat autorităţile. "Brăila a declanşat un control la magazinul indicat de direcţia de sănătate publică. Se verifică condiţiile de depozitare a produselor în magazin, temperaturile de păstrare", a spus Costică Peltea, director al Direcției Sanitar-Veterinare Brăila.

În plus, toată familia a fost testată pentru această bacterie. Alimentele infectate cu listeria pot fi depistate doar de specialişti şi, în plus, bacteria este foarte rezistentă. "Această baterie formează un biofilm, care e foarte greu de îndepărtat cu detergenţii uzuali şi de aceea trebuie dezinfectanţi avansaţi. Este rezistentă la temperaturi joase, chiar se poate dezvolta la temperaturi de refrigerare", a afirmat Alexandru Cîrîc, director Institutul de Cercetări Alimentare.

Mai grav de atât este că Listeria nu este sigurul pericol ascuns în alimente. De altfel, Observator v-a aratat de mai multe ori în campania "Ce ne puneţi în mâncare", contaminări grave cu bacterii în mai multe produse cumpărate din piaţă sau supermarket.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰