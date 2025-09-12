Zapad 2025. Rusia îşi arată muşchii la graniţa NATO prin exerciţii militare de amploare în Belarus

Rusia şi Belarus încep vineri, 12 septembrie, exerciţiile militare comune "Zapad-2025", care se vor încheia pe 16 septembrie, într-un climat tensionat după ce drone rusești au intrat pe teritoriul Poloniei. Oficialii de la Minsk şi Moscova spun că scopul este antrenamentul pentru respingerea unui atac, însă vecinii şi aliaţii occidentali privesc manevrele cu suspiciune şi îngrijorare.

Exercițiile au loc o dată la patru ani și, de regulă, mobilizează efective uriașe. În 2021, Moscova a trimis aproximativ 200.000 de militari, cu câteva luni înainte de a lansa invazia pe scară largă în Ucraina. De data aceasta, însă, amploarea este mult mai redusă: între 7.000 și 8.000 de militari, dintre care aproximativ 2.000 din Rusia, vor participa la manevre. Inițial, Belarus anunțase 13.000 de soldați, dar numărul a fost înjumătățit în mai, pe fondul resurselor concentrate pe frontul ucrainean.

Cea mai mare parte a exercițiilor se desfășoară în jurul orașului Borisov, la 74 km nord-est de Minsk, însă unități mai mici vor acționa și în zone apropiate de frontierele cu Polonia și Lituania. Totodată, manevrele acoperă și districtele militare Moscova și Leningrad, exclava Kaliningrad, regiunea Arctică, Marea Baltică și Marea Barents. Rusia desfășoară în paralel și alte exerciții cu statele din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), fapt ce ar putea ascunde dimensiunea reală a "Zapad-2025".

Componenta nucleară, în centrul atenției

O noutate sensibilă este includerea în scenarii a planificării folosirii armelor nucleare rusești, dar fără desfășurarea lor fizică. Belarus a anunțat că exercițiile vor implica și noua rachetă experimentală rusească cu capacitate nucleară, denumită Oreşnik. Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a confirmat încă din decembrie că țara sa găzduiește deja câteva zeci de arme nucleare tactice rusești.

În 2023, Moscova și Minsk au semnat un tratat prin care Belarus intră oficial sub umbrela nucleară a Rusiei, iar ministrul belarus al apărării, Viktor Khrenin, a declarat recent că scopul exercițiilor este și "exersarea deciziilor" privind utilizarea acestor arme.

Reacțiile Occidentului

Vecinii direcți ai Belarusului, Polonia, Lituania și Letonia, sunt în alertă maximă. Polonia a anunțat închiderea completă a frontierei cu Belarus pe durata exercițiilor și a restricționat traficul aerian la granița estică. Premierul Donald Tusk a avertizat că țara sa trece prin "zile critice" și este "mai aproape de un conflict deschis decât în orice moment de după al Doilea Război Mondial".

Lituania și Letonia au impus, la rândul lor, restricții parțiale ale spațiului aerian. Moscova a criticat decizia Varșoviei, iar purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a cerut Poloniei să "reflecteze la consecințe și să reconsidere măsura contraproductivă", potrivit AFP.

"Semnificația unor astfel de acțiuni din partea Rusiei nu este defensivă și este îndreptată tocmai împotriva Ucrainei", a avertizat şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

De partea NATO, un purtător de cuvânt a subliniat că alianța monitorizează îndeaproape situația, dar "nu vede o amenințare militară imediată" la adresa statelor membre. Totuși, a acuzat Kremlinul de lipsă de transparență și de folosirea exercițiilor pentru "politici coercitive".

Semnificație strategică

Pentru analiștii occidentali, miza principală a "Zapad-2025" este demonstrarea faptului că armata rusă rămâne puternică după trei ani și jumătate de război în Ucraina, soldați cu pierderi estimate la peste un milion de oameni. "Scopul lui Putin este să arate că războiul nu i-a afectat fundamental capacitățile", a spus Lance Landrum, fost general-locotenent în Forțele Aeriene ale SUA.

German Council on Foreign Relations consideră că exercițiile vor arăta "cum își imaginează Moscova un război cu NATO". În trecut, manevre similare au inclus simulări de atacuri nucleare asupra Varșoviei sau Stockholmului, iar coridorul Suwalki, care leagă Polonia de Lituania și este flancat de Belarus și exclava rusă Kaliningrad, este văzut ca o posibilă țintă într-un scenariu de conflict.

Între spectacol și realitate

Opiniile experților diferă. Analistul rus Aleksandr Hramcikhin consideră că importanța exercițiilor este "exagerată", numindu-le "doar un spectacol", întrucât astfel de manevre au loc anual în diverse regiuni. În schimb, Vassili Kașin, membru al Consiliului rus pentru afaceri internaționale, le descrie drept "atât o demonstrație, cât și un antrenament real de luptă" și avertizează că "Rusia trebuie să fie pregătită să apere Belarus".

În paralel, Lukașenko încearcă să transmită și un mesaj de deschidere către Occident. Belarus a eliberat recent 52 de deținuți politici, iar în august, liderul belarus a discutat telefonic cu fostul președinte american Donald Trump, care l-a numit pe rețelele sociale "un președinte foarte respectat".

Analiștii de la Chatham House apreciază că, dacă exercițiile se desfășoară "într-un mod previzibil și lipsit de provocări", ele ar putea deschide calea pentru un dialog mai larg între Minsk și Occident, scrie RadioLiberty.

