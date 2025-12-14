12 au murit şi alte cel puţin 29 au fost rănite, după ce doi indivzi au deschis focul duminică pe plaja Bondi din Sydney. Poliția din New South Wales a anunțat că operațiunea este în desfășurare și a cerut oamenilor să evite zona. Incidentul a avut loc în timpul unui eveniment care celebra festivalul evreiesc Hanuka, iar martorii au relatat scene de haos, cu victime întinse pe plajă și sânge peste tot. Un atacator a fost împuşcat, iar celălalt se află în custodia poliţiştilor.

Două persoane reţinute, după un atac armat pe o plajă din Australia, în timpul unui festival evreiesc - capturi X

Poliția australiană a anunțat duminică că două persoane se află în custodie, după ce au fost raportate împușcături și răniți pe plaja Bondi din Sydney.

"Operațiunea poliției este în desfășurare și continuăm să îndemnăm oamenii să evite zona", au transmis polițiștii din New South Wales într-o postare pe X, potrivit Reuters.

12 persoane au fost ucise şi alte 29 rănite. Doi polițiști ar fi fost răniți, deși severitatea leziunilor lor nu este cunoscută, potrivit BBC.

Posturile de televiziune Sky și ABC au difuzat imagini cu oameni întinși pe jos.

"Am văzut cel puțin 10 persoane pe pământ și sânge peste tot", a declarat pentru Herald localnicul Harry Wilson, în vârstă de 30 de ani, martor al împușcăturilor.

Alex Ryvchin, co-director executiv al Consiliului Executiv al Comunității Evreiești din Australia, a declarat pentru Sky News că împușcătura a avut loc la un eveniment pe plajă care celebra festivalul evreiesc Hanuka, care a început la apus.

"Aceasta este comunitatea evreiască la cel mai bun nivel, reunindu-se pentru a marca un eveniment fericit. Dacă am fost ținta în mod deliberat, este ceva de o amploare pe care niciunul dintre noi nu și-ar fi putut imagina. Este un lucru îngrozitor", a spus Alex Ryvchin, adăugând că consilierul său media a fost rănit în atac. Videoclipuri care circulă pe X par să arate oameni pe plaja Bondi împrăștiindu-se în timp ce se aud mai multe focuri de armă și sirene ale poliției.

Un alt videoclip arată doi bărbați ținuți la pământ de polițiști în uniformă pe un mic pod pietonal. Ofițerii pot fi văzuți încercând să resusciteze unul dintre bărbați.

Într-un alt video se vede cum un bărbat reuşete să îl deposedeze de armă pe unul dintre atacatori.

"Suntem conștienți de o situație de securitate activă la Bondi. Îndemnăm persoanele din zonă să urmeze informațiile transmise de poliția din NSW", a declarat un purtător de cuvânt al prim-ministrului Anthony Albanese.

Atacul survine aproape exact la 11 ani după ce un singur atacator a luat ostatici 18 oameni la cafeneaua Lindt din Sydney. Doi ostatici și atacatorul au fost uciși după o confruntare de 16 ore.

