Vremea de mâine 15 decembrie. Temperaturile rămân scăzute, cu maxime de până la 11 grade în sudul ţării
Vremea se menține închisă în mare parte din țară, cu nori joși, ceață și izolat precipitații slabe, în special în nord-vest și centru, în timp ce la munte se anunță condiții mai bune. Temperaturile rămân scăzute pe timpul nopții, cu minime negative în zonele depresionare, iar luni, 15 decembrie, maximele vor ajunge până la 11 grade în sudul țării.
La noapte, cerul va avea înnorări temporare în zonele montane și submontane, în Moldova și în vestul Olteniei. În restul țării va predomina nebulozitatea stratiformă, care va persista în regiunile intracarpatice și local în sud. Izolat, sunt posibile precipitații slabe sub formă de ploaie, burniță sau fulguială, cu o probabilitate mai ridicată în nord-vestul și centrul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Carpații de Curbură și în estul Moldovei. Temperaturile minime se vor încadra între -6 și 4 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral. Ceața va fi prezentă în sudul țării și, pe arii restrânse, și în celelalte regiuni.
Vremea de mâine 15 decembrie în ţară
Mâine, vremea va fi frumoasă în zonele montane și submontane, unde cerul va fi variabil. În restul teritoriului, va predomina nebulozitatea stratiformă, care local va persista în vestul, centrul și sudul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 3 și 11 grade, cu cele mai ridicate valori în zonele deluroase din sud, iar minimele vor fi cuprinse între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 3 grade pe litoral. Îndeosebi dimineața și noaptea, ceața va fi prezentă în regiunile sudice și, local, în restul țării.
Vremea de mâine 15 decembrie în Bucureşti şi Cluj
În București, cerul va fi mai mult noros, iar dimineața și noaptea se va semnala ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 6…7 grade, iar minima se va încadra între -3 și -1 grad.
La Cluj, vremea va fi similară cu cea din ziua precedentă. Temperatura maximă va fi de 5 grade, iar precipitațiile nu sunt așteptate.
Vremea de mâine 15 decembrie la munte
Mâine, în zonele montane și submontane, vremea se anunţă deschisă, cu cer variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor coborî până la -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali.
