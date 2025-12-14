Vremea de mâine 15 decembrie. Temperaturile rămân scăzute, cu maxime de până la 11 grade în sudul ţării

Vremea de mâine 15 decembrie în Bucureşti

La Cluj, vremea va fi similară cu cea din ziua precedentă. Temperatura maximă va fi de 5 grade, iar precipitațiile nu sunt așteptate.

Vremea de mâine 15 decembrie la munte

Mâine, în zonele montane și submontane, vremea se anunţă deschisă, cu cer variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor coborî până la -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali.