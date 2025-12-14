11 persoane au murit şi alte cel puţin 29 au fost rănite, după ce doi indivizi au deschis focul duminică pe plaja Bondi din Sydney. Incidentul a avut loc în timpul unui eveniment care celebra festivalul evreiesc Hanuka, iar martorii au relatat scene de haos, cu victime întinse pe plajă și sânge peste tot. Momentele de dinaintea atacului au fost surprinse de un martor.

Momentele dinaintea atacului armat din Australia, unde 12 persoane au fost ucise, surprinse de un martor - X/@nexta_tv

Un martor a surprins momentele de dinaintea atacului armat care a avut loc duminică, pe plaja Bondi din Sydney. Incidentul a avut loc chiar în timpul unui eveniment care celebra festivalul evreiesc Hanuka. În înregistrare se poate observa cum plaja era ticsită de oameni, toţi având să devină martori la un eveniment îngrozitor în momentele următoare.

Secretarul general al ONU şi mai mulţi lideri europeni au reacţionat în urma incidentului

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat „îngrozit” de atacul armat de la Bondi Beach, scrie BBC.

"Sunt îngrozit și condamn atacul odios și mortal de astăzi asupra familiilor evreiești adunate la Sydney pentru a sărbători Hanuka. Inima mea este alături de comunitatea evreiască din întreaga lume în această primă zi de Hanuka, o sărbătoare care celebrează miracolul păcii și al luminii care înving întunericul", a scris acesta pe platforma X.

Mai mulţi şefi de stat au reacţionat la atacul armat de la Bondi Beach, iar premierul britanic Keir Starmer afirmă că Regatul Unit "va fi mereu alături de Australia și de comunitatea evreiască".

"Vestea că atacul de la Bondi Beach a fost un atac terorist antisemit împotriva familiilor evreiești reunite la un eveniment de Hanuka este revoltătoare", a scris Starmer pe platforma X.

El a adăugat că guvernul britanic colaborează activ cu CST, organizația de securitate a comunității evreiești din Regatul Unit, pentru asigurarea protecției evenimentelor de Hanuka.

"La Sydney, un atac terorist antisemit a lovit familii adunate pentru a sărbători Hanuka. Împărtășim durerea poporului australian și vom continua să luptăm neobosit împotriva urii antisemite, care ne rănește pe toți, oriunde lovește" a declarat preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

