Circa 60.000 de persoane, conform estimărilor poliției - respectiv 100.000, potrivit organizatorilor - au mărșăluit la Berlin, în weekend, cerând Israelului să înceteze ofensiva militară din Fâșia Gaza. Manifestanții au fluturat steaguri palestiniene și au afișat pancarte cu mesaje precum "hrana și apa sunt drepturi ale omului", relatează AFP, conform News.ro.

Zeci de mii de oameni au protestat la Berlin împotriva războiului din Gaza - X/ @trtworld

"Azi putem să arătăm că majoritatea, care se opune politicii Israelului și genocidului, este vizibilă în stradă și poate acționa", s-a felicitat sâmbătă un manifestant, Dustin Hirschfeld.

Aproximativ 60.000 de persoane au participat sâmbătă la manifestația "Împreună pentru (Fâșia) Gaza", organizată de Partidul Die Linke (stânga radicală) și grupări din societatea civilă, potrivit poliției.

Potrivit organizatorilor, la manifestație au participat 100.000 de persoane. Aproximativ 1.800 de polițiști au fost desfășurați. Marșul, care s-a desfășurat pașnic, s-a încheiat la Coloana Victoriei, unde s-a organizat un concert de rap și hip-hop.

Die Linke acuză Guvernul lui Friedrich Merz de faptul că păstrează tăcerea în pofida situației umanitare catastrofice în Războiul din Fâșia Gaza. Guvernul Merz "trebuie să acționeze în sfârșit și să crească presiunile asupra Guvernului israelian pentru a-l forța să schimbe direcția", cere partidul din opoziție, care îndeamnă la mobilizare.

Manifestațiile, schimbare de atitudine a Germaniei față de Israel

Această manifestație pune în lumină furia tot mai mare a populației germane împotriva Războiului din Fâșia Gaza. Din cauza responsabilității sale față de Holocaust, Germania era până acum unul dintre cei mai mari susținători ai Israelului. Însă tonul Berlinului împotriva Israelului s-a înăsprit în ultimele luni, pe măsură ce situația umanitară din Fâșia Gaza se deteriorează în mod dramatic.

Cancelarul Friedrich Merz a anunțat în august suspendarea exportului de armament pe care Israelul îl poate folosi în Fâșia Gaza. Însă critici îl acuză pe Merz că nu a mers suficient de departe. Germania ezită să sancționeze Israelul și nu a recunoscut Palestina ca stat, spre deosebire de un număr bun dintre aliații săi din Occident.

Conflictul Israel–Hamas: bilanț dramatic de ambele părți

Un atac comis de Hamas la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului a antrenat, de partea israeliană, moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanț întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene. Dintre cele 251 de persoane răpite în acea zi, 47 sunt ținute în continuare în enclavă, dintre care 25 sunt considerate moarte de către armata israeliană. Ofensiva israeliană în Fâșia Gaza s-a soldat cu 65.926 de morți, majoritatea civili, potrivit unor date ale Ministerului Sănătății al Guvernului Hamas, considerate fiabile de către ONU.

