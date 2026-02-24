Antena Meniu Search
Andres Ritter, înlocuitorul lui Kovesi la șefia Parchetului European, după expirarea mandatului

Andres Ritter o va înlocui pe Laura Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, după expirarea mandatului pe 31 octombrie. Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European a aprobat numirea domnului Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european.

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 06:50
Candidatul la funcția de procuror-șef european, Andres Ritter, vorbește în timpul unei audieri - Profimedia

Luni, deputații europeni din Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne au votat pentru aprobarea numirii lui Andrés Ritter în funcția de următor procuror-șef european, șeful Parchetului European (EPPO). Acesta a primit 52 de voturi pentru numirea sa, 10 voturi împotrivă și 6 abțineri.

Pe 3 decembrie 2025, patru candidați selectați pentru acest post s-au prezentat în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu deputații europeni. După audiere, deputații europeni și-au votat preferințele, iar Ritter a fost desemnat candidatul preferat, cu 46 de voturi. 

Cine este Andres Ritter

Andrés Ritter a fost numit procuror-șef european adjunct la EPPO în noiembrie 2020. Înainte de aceasta, a deținut diverse funcții în cadrul serviciului de urmărire penală din Germania.

Procurorul-șef european este numit de comun acord între Parlament și Consiliu. Ambele instituții și-au exprimat inițial preferința pentru Ritter. Ca pas următor, plenul PE va vota numirea în martie 2026, informează Parlamentul European.

Parchetul European (EPPO) este o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene, cum ar fi fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.

Laura Codruța Kovesi este primul procurorul-şef european din istorie. A fost numită în octombrie 2019, iar mandatul său se va încheia pe 31 octombrie 2026.

