Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia nu dă semne că se pregătește să pună capăt războiului din Ucraina, așa cum se speculează înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Rușii mută trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă, susține Zelenski.

Zelenski, avertisment înaintea întâlnirii Trump - Putin: "Rusia mută trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă"

Președintele Ucrainei a declarat luni că, potrivit celui mai recent raport al serviciilor de informații, Rusia pregătește atacuri în mai multe puncte ale frontului.

"Își mută trupele și forțele în așa fel încât să lanseze noi operațiuni ofensive", a spus Zelenski, potrivit Sky News, citat de Mediafax. Președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin se vor întâlni luni, în Alaska, pentru a disputa despre încheierea războiului din Ucraina.

