Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Zelenski, avertisment înaintea întâlnirii Trump - Putin: "Rusia mută trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă"

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia nu dă semne că se pregătește să pună capăt războiului din Ucraina, așa cum se speculează înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Rușii mută trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă, susține Zelenski.

de Redactia Observator

la 11.08.2025 , 21:57
Zelenski, avertisment înaintea întâlnirii Trump - Putin: "Rusia mută trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă" - Zelenski, avertisment înaintea întâlnirii Trump - Putin: "Rusia mută trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă" - Profimedia

Președintele Ucrainei a declarat luni că, potrivit celui mai recent raport al serviciilor de informații, Rusia pregătește atacuri în mai multe puncte ale frontului.

"Își mută trupele și forțele în așa fel încât să lanseze noi operațiuni ofensive", a spus Zelenski, potrivit Sky News, citat de Mediafax. Președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin se vor întâlni luni, în Alaska, pentru a disputa despre încheierea războiului din Ucraina.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina rusia ucraina volodimir zelenski donald trump vladimir putin statele unite
Înapoi la Homepage
Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e “plătit regeşte”
Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e &#8220;plătit regeşte&#8221;
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern?
Observator » Ştiri externe » Zelenski, avertisment înaintea întâlnirii Trump - Putin: "Rusia mută trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă"