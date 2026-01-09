Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat vineri că Rusia a lovit în cursul nopții un obiectiv din regiunea vestică Liov folosind o rachetă hipersonică de tip Oreșnik, publicând totodată imagini cu resturile proiectilului, relatează AFP.

Ucraina a publicat primele imagini cu rămăşiţele rachetei rusești Oreșnik, după atacul din Liov

Anunțul vine după ce Moscova declarase anterior că a utilizat, pentru a doua oară de la începutul războiului, o rachetă Oreșnik împotriva Ucrainei, fără a preciza ținta. Autoritățile ucrainene nu au indicat nici ele obiectivul exact, însă bloggeri militari ruși au susținut că ar fi fost vizat un mare depozit de stocare a gazului natural.

Primarul orașului Liov, Andrii Sadovîi, a declarat doar că a fost lovită o "infrastructură esențială", precizând că racheta balistică a atins o viteză de aproximativ 13.000 km/h și că nu au fost înregistrate victime.

Rusia a lovit în cursul nopții un obiectiv din regiunea vestică Liov folosind o rachetă hipersonică de tip Oreșnik

La fel ca în atacul precedent din noiembrie 2024, când Rusia a folosit o rachetă Oreșnik împotriva unei infrastructuri militare din orașul Dnipro, proiectilul lansat în noaptea de joi spre vineri nu a fost echipat cu încărcătură explozivă, distrugerea fiind produsă exclusiv prin forța cinetică.

Potrivit SBU, fragmentele rachetei au fost localizate pe teritoriul regiunii Liov. Conform informațiilor publicate și de Ukrainska Pravda, printre componentele recuperate se numără:

unitatea de stabilizare și ghidaj, descrisă drept "creierul" rachetei

piese de schimb ale motorului

fragmente ale mecanismului de orientare

duze ale platformei unității de reproducere

Fragmentele au fost catalogate drept probe materiale și urmează să fie supuse unei expertize tehnice detaliate.

Anchetatorii ucraineni califică utilizarea rachetei Oreșnik împotriva infrastructurii civile drept crimă de război

Anchetatorii ucraineni califică utilizarea rachetei Oreșnik împotriva infrastructurii civile drept crimă de război. Potrivit datelor preliminare, racheta sol-sol cu rază medie de acțiune ar fi fost lansată de pe poligonul rusesc Kapustin Iar.

SBU susține că atacul, desfășurat în apropierea graniței cu Uniunea Europeană, a avut ca scop distrugerea infrastructurii critice necesare susținerii vieții civile, în contextul agravării condițiilor meteorologice. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea responsabililor.

Racheta hipersonică Oreșnik a fost introdusă recent în arsenalul militar al Federației Ruse și este echipată cu șase focoase, care pot fi nucleare sau convenționale, fiecare având la rândul său câte șase submuniții.

