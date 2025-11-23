Video Zelenski face un nou apel la "consolidarea apărării" Ucrainei în faţa atacurilor Rusiei
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat, duminică, un nou apel la întârirea apărării ucrainene, în contextul eforturilor diplomatice depuse la Geneva pentru soluţionarea conflictului.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că "în paralel cu calea diplomatică" a discuţiilor de astăzi de la Geneva, "trebuie să se facă totul pentru a consolida apărarea" împotriva "atacurilor josnice ale Rusiei".
Declaraţia vine după ce un atac rus asupra unei clădiri rezidenţiale din Ternopil, în vestul Ucrainei, a ucis, miercuri, 33 de persoane şi a lăsat şase persoane dispărute.
