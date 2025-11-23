Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat, duminică, un nou apel la întârirea apărării ucrainene, în contextul eforturilor diplomatice depuse la Geneva pentru soluţionarea conflictului.

Zelenski face un nou apel la "consolidarea apărării" Ucrainei în faţa atacurilor Rusiei - Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că "în paralel cu calea diplomatică" a discuţiilor de astăzi de la Geneva, "trebuie să se facă totul pentru a consolida apărarea" împotriva "atacurilor josnice ale Rusiei".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Declaraţia vine după ce un atac rus asupra unei clădiri rezidenţiale din Ternopil, în vestul Ucrainei, a ucis, miercuri, 33 de persoane şi a lăsat şase persoane dispărute.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi căzut vreodată în plasa escrocilor cu oferte false de vacanţe sau cunoaşteţi pe cineva? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰