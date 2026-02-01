Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Zelenski anunță noi negocieri directe cu Rusia și SUA: Vrem o încheiere demnă a războiului

Discuțiile directe dintre Kiev, Moscova și Washington, menite să identifice o posibilă soluție la războiul din Ucraina, vor fi reluate miercuri, la Abu Dhabi, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 01.02.2026 , 15:22
Zelenski anunță noi negocieri directe cu Rusia și SUA: Vrem o încheiere demnă a războiului - Hepta

"Datele următoarelor întâlniri trilaterale au fost stabilite: 4 şi 5 februarie la Abu Dhabi", a declarat Zelenski pe X.

"Ucraina este pregătită pentru o discuţie de fond şi dorim ca rezultatul să ne apropie de o încheiere reală şi demnă a războiului", a adăugat el.

Sâmbătă, Volodimir Zelenski afirmase că Kievul se pregăteşte pentru întâlniri "săptămâna viitoare" pentru a face să progresele negocierile, în timp ce, iniţial, o întâlnire era programată duminică la Abu Dhabi.

Articolul continuă după reclamă

Pe 23 şi 24 ianuarie, un prim ciclu de negocieri a avut loc la Abu Dhabi în prezenţa reprezentanţilor ucraineni, ruşi şi americani. Au fost primele negocieri directe cunoscute între Kiev, Moscova şi Washington pe baza planului american de a pune capăt războiului.

În paralel, emisarul Kremlinului pentru chestiuni economice, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit sâmbătă în Florida cu emisarul special american Steve Witkoff, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, şi ginerele preşedintelui american, Jared Kushner.

Această nouă întâlnire, în cadrul medierii SUA, a fost "constructivă", au afirmat ambele părţi, fără a detalia conţinutul discuţiilor.

Negocierile pentru a găsi o soluţie diplomatică la conflictul declanşat de invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022 rămân foarte dificile. Ele se lovesc în special de chestiunea teritoriilor. Rusia solicită, în special, ca forţele ucrainene să se retragă din zonele regiunii Doneţk pe care încă le controlează. Kremlinul a afirmat vineri că suspendă loviturile asupra capitalei Kiev până duminică, 1 februarie, la cererea preşedintelui Donald Trump, pentru a "crea condiţii favorabile pentru derularea negocierilor"

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

zelenski rusia sua trump putin abu dhabi
Înapoi la Homepage
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! &#8220;Ce vă mai place să le numărați banii altora&#8221;
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?
Observator » Ştiri externe » Zelenski anunță noi negocieri directe cu Rusia și SUA: Vrem o încheiere demnă a războiului