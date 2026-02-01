Zelenski anunță noi negocieri directe cu Rusia și SUA: Vrem o încheiere demnă a războiului

Discuțiile directe dintre Kiev, Moscova și Washington, menite să identifice o posibilă soluție la războiul din Ucraina, vor fi reluate miercuri, la Abu Dhabi, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP, informează Agerpres.

"Datele următoarelor întâlniri trilaterale au fost stabilite: 4 şi 5 februarie la Abu Dhabi", a declarat Zelenski pe X.

"Ucraina este pregătită pentru o discuţie de fond şi dorim ca rezultatul să ne apropie de o încheiere reală şi demnă a războiului", a adăugat el.

Sâmbătă, Volodimir Zelenski afirmase că Kievul se pregăteşte pentru întâlniri "săptămâna viitoare" pentru a face să progresele negocierile, în timp ce, iniţial, o întâlnire era programată duminică la Abu Dhabi.

Pe 23 şi 24 ianuarie, un prim ciclu de negocieri a avut loc la Abu Dhabi în prezenţa reprezentanţilor ucraineni, ruşi şi americani. Au fost primele negocieri directe cunoscute între Kiev, Moscova şi Washington pe baza planului american de a pune capăt războiului.

În paralel, emisarul Kremlinului pentru chestiuni economice, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit sâmbătă în Florida cu emisarul special american Steve Witkoff, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, şi ginerele preşedintelui american, Jared Kushner.

Această nouă întâlnire, în cadrul medierii SUA, a fost "constructivă", au afirmat ambele părţi, fără a detalia conţinutul discuţiilor.

Negocierile pentru a găsi o soluţie diplomatică la conflictul declanşat de invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022 rămân foarte dificile. Ele se lovesc în special de chestiunea teritoriilor. Rusia solicită, în special, ca forţele ucrainene să se retragă din zonele regiunii Doneţk pe care încă le controlează. Kremlinul a afirmat vineri că suspendă loviturile asupra capitalei Kiev până duminică, 1 februarie, la cererea preşedintelui Donald Trump, pentru a "crea condiţii favorabile pentru derularea negocierilor".

