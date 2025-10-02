Antena Meniu Search
Zelenski le cere liderilor europeni să specifice în scris garanţiile de securitate pentru Ucraina

În discursul adresat liderilor europeni reuniţi la summitul Comunităţii Politice Europene (CPE), preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a solicitat să specifice în scris garanţiile de securitate pe care sunt dispuşi să le ofere Ucrainei, scrie EFE, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 16:11
"Trebuie să finalizăm în cele din urmă 100% lucrările privind garanţiile de securitate", a spus Zelenski în discursul său, mulţumind pentru munca depusă până acum în acest sens, dar s-a pronunţat pentru angajamente mai concrete din partea liderilor dispuşi să ajute Kievul să descurajeze Rusia să invadeze din nou Ucraina odată ce războiul se va fi încheiat.

"Acum trebuie să punem totul pe hârtie şi să pregătim toate detaliile", a adăugat preşedintele ucrainean.

26 de ţări şi-au luat angajamentul de a contribui la garanţiile de securitate pentru Ucraina

Articolul continuă după reclamă

Un total de 26 de ţări, în special europene, s-au angajat la începutul lunii septembrie să contribuie la garanţiile de securitate solicitate de Ucraina pentru a se asigura că Rusia nu o va ataca din nou odată ce conflictul actual va lua sfârşit. Unele sunt dispuse să trimită trupe pe teritoriul Ucrainei, în timp ce altele doresc să contribuie cu fonduri şi expertiză la formarea acestui contingent străin şi să ajute totodată la consolidarea în continuare a armatei ucrainene.

Zelenski doreşte ca fiecare ţară implicată în această iniţiativă să aprobe în parlamentul său angajamentul faţă de Ucraina, pentru ca acesta să nu rămână doar pe hârtie.

Zelenski cere înăsprirea sancţiunilor împotriva navelor ruseşti

În discursul său în faţa CPE, care reuneşte 47 de şefi de stat şi de guvern din toată Europa, preşedintele ucrainean a solicitat, de asemenea, înăsprirea sancţiunilor împotriva navelor pe care Rusia le utilizează pentru a continua exportul de petrol şi a cerut ca măsurile punitive să fie extinse şi la infrastructurile terestre ruseşti care îi permit să vândă resurse energetice în exterior.

Zelenski a cerut ţărilor prezente şi în special Ungariei să se ralieze solicitării preşedintelui SUA, Donald Trump, şi să înceteze finanţarea maşinii de război a Kremlinului prin achiziţionarea de petrol din Rusia.

Preşedintele ucrainean a reafirmat că Ucraina stă la dispoziţia partenerilor săi europeni pentru a crea o structură de securitate care să le permită să se protejeze de incidente cu drone, precum cele înregistrate recent în ţări precum Polonia, România şi Danemarca.

Redactia Observator
