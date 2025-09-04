Garanții de securitate pentru Ucraina: 26 de țări promit trupe sau prezenţă pe uscat, pe mare sau în aer

Garanții de securitate pentru Ucraina. 26 de țări s-au angajat să trimite trupe sau să fie prezente "pe uscat, pe mare sau în aer", a anunțat joi Emmanuel Macron. Preşedintele francez a mai declarat că europenii vor impune noi sancțiuni împreună cu Statele Unite, dacă Moscova continuă să refuze pacea.

Douăzeci şi şase de ţări s-au ''angajat să participe la o forţă de reasigurare'' în cadrul unei eventuale încetări a focului între Ucraina şi Rusia, desfăşurând trupe în Ucraina sau fiind ''prezente la sol, pe mare sau în aer'', a anunţat joi preşedintele francez Emmanuel Macron, după un nou summit al Coaliţiei celor dispuşi desfăşurat la Paris, la care a participat Volodimir Zelenski, relatează AFP şi Reuters. La finalul întâlnirii, în jurul orei 15:00, a început o videoconferință cu președintele SUA, Donald Trump.

26 de țări vor participa la o forță de reasigurare în sprijinul Ucrainei

''Această forţă nu are voinţa sau obiectivul de a purta vreun război împotriva Rusiei'', a precizat Macron în faţa presei, după încheierea reuniunii. ''Statele Unite au participat în ultimele săptămâni la toate eforturile legate de sprijinul şi disponibilitatea de a fi parte a garanţiilor de securitate, aşa că nu există dubii legate de acest lucru. S-a spus asta, inclusiv în mod public de către preşedintele Trump, şi a fost reiterat de secretarul de stat Marco Rubio. Acum munca de planificare va fi definitivată cu SUA'', a afirmat şeful statului francez.

Articolul continuă după reclamă

Europenii vor adopta noi sancţiuni, în coordonare cu SUA, dacă Moscova continuă să refuze pacea

De asemenea, el a subliniat că europenii vor adopta noi sancţiuni, în coordonare cu SUA, dacă Moscova continuă să refuze pacea. La rândul său, preşedintele Volodimir Zelenski a spus că Ucraina şi aliaţii săi au ajuns la un punct de vedere comun despre cadrul general pentru garanţiile de securitate şi că urmează să fie pregătite documentele în fiecare dintre ţările care au convenit să contribuie la respectivele garanţii.

El a adăugat că o armată ucraineană puternică va fi în centrul oricărui astfel de angajament şi le-a cerut companiilor de apărare europene să lucreze la capacitate deplină. Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că aliaţii Ucrainei reuniţi în Coaliţiei celor dispuşi îşi unesc forţele pentru a consolida garanţiile de securitate în aer, pe mare şi la sol. '

'În acelaşi timp, ne continuăm eforturile pentru a pune presiune pe Rusia prin sancţiuni suplimentare. Rusia trebuie să oprească imediat uciderile'', a scris Costa pe platforma X, după încheierea reuniunii de la Paris.

Coaliţiei celor dispuşi este formată din 31 de ţări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse şi care este condusă de Regatul Unit şi Franţa. Iniţiativa a fost anunţată în 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfăşurat sub motto-ul ''Securizarea viitorului nostru''.

Obiectivul declarat al iniţiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev şi Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuţie la garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potenţiale încetări a focului şi a unui acord de pace.

Pe 18 august, preşedintele american Donald Trump a promis că Washingtonul va fi alături de europeni, în cadrul garanţiilor de securitate pentru Ucraina ce ar urma să fie puse în practică după o încetare a focului sau un acord de pace.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei România are unele dintre cele mai ieftine locuinţe din Europa. Vă permiteţi să cumpăraţi una? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰