Zelenski propune ţări din Europa, din Golf şi Turcia ca potenţiale gazde ale negocierilor de pace cu Moscova

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus, în cadrul unui mesaj video, câteva potenţiale gazde pentru viitoare negocieri de pace cu Rusia, printre care se numără state din Golf, mai multe ţări europene şi Turcia, scrie DPA, citat de Agerpres.

Într-un mesaj video, Zelenski a spus că în această săptămână vor avea loc discuții cu reprezentanți ai acestor țări.

''În ce ne privește, totul va fi pregătit deplin pentru a pune capăt acestui război. Singurele semnale pe care Rusia le trimite indică faptul că intenționează să continue să ocolească negocierile reale'', a adăugat șeful statului ucrainean.

Rusia şi Ucraina au purtat primele discuţii directe în Turcia, la Istanbul

Anterior în acest an, Rusia și Ucraina au purtat, la Istanbul, primele discuții directe începând din 2022, ajungând la acorduri limitate asupra unor chestiuni umanitare precum schimburi de prizonieri, însă nu au înregistrat progrese în direcția unui acord mai amplu.

Eforturile președintelui american Donald Trump de a media un acord în această lună, inclusiv prin reuniuni cu omologul său rus Vladimir Putin în Alaska și cu Zelenski și mai mulți lideri europeni la Washington nu s-au soldat cu rezultate notabile.

Condiţiile impuse de Moscova, inacceptabile pentru Ucraina

Pentru a accepta o pace, Moscova continuă să ceară ca Ucraina să renunțe la aderarea la NATO și ca această țară să cedeze teritorii, solicitări respinse ferm de Kiev.

Până acum Rusia a respins propunerile pentru o întâlnire directă între Putin și Zelenski, susținând că o asemenea discuție trebuie să fie pregătită la nivel mai scăzut prin acorduri concrete. Kremlinul a respins orice discuții în Europa, argumentând că statele Uniunii Europene nu sunt neutre în conflictul din Ucraina.

Duminică s-au împlinit exact trei ani și jumătate de la începerea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina.

