Volodimir Zelenski le cere aliaţilor să se grăbească cu garanţiile de securitate. Statele Unite pun şi ele pe masă o ofertă. Potrivit Financial Times, SUA ar fi dispusă să ofere sprijin aerian şi de informaţii pentru trupele de menţinere a păcii din Ucraina. În cadrul unei şedinţe de cabinet, liderul american l-a ameninţat din nou pe liderul de la Kremlin: va impune noi sancţiuni economice dacă refuză un armistiţiu. Trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a declarat că ţara discută cu ruşii în fiecare zi şi a anunţat că săptămâna aceasta se va întâlni cu oficialii ucraineni la New York.

"Rusia dă doar semnale că va continua să evite negocierile. Acest lucru poate fi schimbat doar prin sancţiuni puternice, tarife puternice, presiune reală" a spus preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Trump ameninţă iarăşi cu sancţiuni economice

Donald Trump îşi pierde răbdarea: stagnarea negocierilor de pace, alimentată de antipatiile pe care Putin le are faţă de preşedintele ucrainean, l-a înfuriat pe liderul american. Iar răspunsul vine sub forma unor noi sacţiuni.

"Noi vrem un sfârşit. Avem sancţiuni economice. Spun economice, pentru că nu ne vom lansa într-un război mondial. […] Nu va fi un război mondial, dar va fi un război economic. Un război economic va fi rău. Va fi rău pentru Rusia, şi eu nu vreau asta" a declarat preşedintele american Donald Trump.

În acest timp, Rusia pare să rămână de neclintit.

"Weekendul trecut, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov a spus că Putin nu va semna un acord de pace cu Zelenski pentru că Rusia îl consideră ilegitim. […] Nu contează ce spun ei. […] Sunt prostii" a mai spus Donald Trump.

Armata rusă pătrunde adânc în Ucraina

Nici pe front lucrurile nu par să meargă în direcţia bună pentru armata lui Zelenski. Ucraina a recunoscut pentru prima dată că ruşii au pătruns în Dnipro-Petrovsk, o zonă în care nu aveau control şi unde au reuşit să cucerească deja două sate.

În plin blocaj al negocierilor de pace, liderul de la Kiev cere acum aliaţilor săi occidentali să schiţeze mai repede proiectul viitoarelor garanţiilor de pace pentru ţara sa.

România nu va contribui din punct de vedere militar în Ucraina

Acestea vor fi oferite de o coaliţie din care face parte şi România. Nu vom contribui, însă, din punct de vedere miliar în Ucraina.

"La nivelul discuţiilor pe care le-a purtat ambasada nu s-a pus în discuţie această chestiune.

Unii vor oferi informaţii, deci vor oferi intelligence, alţii vor contribui cu echipamente militare, alţii vor contribui cu trupe în teren" a spus Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

Financial Times afirmă că americanii sunt dispuşi şi ei să se implice, dar numai prin furnizarea de informaţii şi monitorizare a câmpului de luptă. Şi cu o condiţie: Capitalele europene trebuie să desfăşoare zeci de mii de soldați în Ucraina.

În ciuda sancţiunilor cu care ameninţă, Trump este deschis să colaboreze şi cu Moscova. La summitul din Alaska, a discutat cu Putin despre revenirea companiei americane ExxonMobil într-un proiect pentru extracţia de gaz natural şi petrol în Rusia. În aceste condiţii, companiile ruseşti ar putea cumpăra din nou echipamente pentru transportul gazelor.

"Mă voi întâlni cu ucrainenii săptămâna aceasta la New York, iar acesta este un semnal important. Discutăm cu ruşii în fiecare zi" a spus Steve Witkoff, trimisul special al SUA.

